Il sesso è un’esperienza pervasiva che coinvolge l’uomo da una dimensione fisiologica che, una volta soddisfatta, permette di raggiungere i bisogni secondari (per intenderci quelli legati alla specie), come bisogno di appartenenza e di autorealizzazione.

Nonostante la sua importanza nelle nostre vite, vi è ancora molta reticenza ad affrontare l’argomento, in particolar modo quando causa malessere e disagio. Parlare di una sofferenza legata alla sessualità, si è visto, comporta molto più imbarazzo, spesso a causa di credenze e cliché culturali secondo i quali la libido gioca un ruolo importante nel concetto di virilità.

Iniziamo facendo un po’ di chiarezza.

La risposta sessuale è composta da quattro fasi: desiderio-eccitazione-orgasmo-risoluzione.

Qui voglio parlarvi di quando il problema è legato al calo del desiderio.

Il calo del desiderio sessuale è un problema molto più diffuso di quanto si immagini. Secondo le ultime statistiche ne soffrirebbe tra il 23% e il 43% delle donne e tra il 6% e il 41% degli uomini e, stranamente, riguarda anche le coppie giovani.

Si manifesta con un decremento della frequenza e dell’intensità dell’impulso sessuale, una diminuzione di coinvolgersi in fantasie e può assumere la forma di scarso interesse o di una vera e propria avversione verso l’intimità.

Cosa succede? Quali possono esserne le cause?

Una coppia ha la curiosità di conoscersi e scoprirsi. Dopo un po’ di tempo questo diminuisce e anche la passione più scottante può affievolirsi. I motivi possono essere molteplici, sia fisiologici che psicologici, ricondotti a un periodo di transizione della propria vita o legati ad aspetti più profondi che meritano essere approfonditi.

Eccone alcuni.

– Noia, routine legata alla coppia.

– Problemi legati a patologie mediche, come diabete, riduzione del testosterone, cirrosi, malfunzionamento della tiroide, tumori, malattie neurologiche.

– Squilibri ormonali in caso di gravidanza o menopausa.

– Insoddisfazione verso il proprio corpo.

– Stress lavorativo.

– Abuso di alcool e droghe

– Assunzione di antidepressivi.

– Ansia da prestazione.

– Paura di gravidanze indesiderate o di contrarre malattie.

Un disagio legato alla sessualità, come il calo del desiderio, compromette la qualità della vita non solo del singolo ma anche della coppia o, spesso, è proprio l’insoddisfazione legata alla coppia a causarlo.

Quando si creano difficoltà comunicative all’interno della coppia fino al punto da rendere la convivenza arida, scontata se non addirittura conflittuale, il primo a farne le spese è proprio il desiderio sessuale. È difficile immaginarsi reciprocamente disponibili a letto quando nel quotidiano non si riesce più a scambiare emozioni e interessi. Spesso ci si ritrova, dopo mesi e anni di questo appiattimento relazionale a scoprire di non provare più quella propensione, quel trasporto per l’altro che aveva reso possibile, precedentemente, un’intesa, una complicità, un’armonia che si sono perse per strada. Ci si ritrova a non sapersi più immaginare in una situazione intima con l’altro, che ci appare estraneo e comincia ad essere difficile abbandonarsi ad atteggiamenti seducenti e gesti affettuosi. Spesso si diventa proprietari del corpo del partner e l’intimità diventa qualcosa che si deve a un altro e non un momento di piacevole scambio . Il fenomeno della prostituzione domestica, secondo cui: “ Ti aiuto a lavare i piatti ma dopo facciamo sesso” è sempre più diffuso e le vittime predilette sarebbero le donne che per accontentare i loro partner starebbero a questa modalità di sesso-ricatto.

È auspicabile parlarne tempestivamente con un professionista, il quale aiuterà a capire quali possono essere le cause coinvolte e indicherà gli interventi più idonei nel favorire la risoluzione del problema.

Un’intensa e soddisfacente vita sessuale concorre a un migliore benessere emotivo e rafforza la tenuta della coppia.

Dott.sa Serena Marino