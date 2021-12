L’aggiornamento delle attività promosse dal Gruppo di Maggioranza questo mese parte dai contenuti della seduta del Consiglio Comunale svoltasi giovedì 25/11/2021, in cui sono stati approvati atti di particolare importanza; tra questi le Variazioni al Bilancio (che prevedono consistenti stanziamenti per le attività socioassistenziali e per le opere di manutenzione e di sicurezza stradale); la delega al Consorzio dei Servizi Socioassistenziali per la gestione del sostegno ai cittadini in situazione di emergenza abitativa e l’adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore. Nell’occasione non possiamo non sottolineare, nuovamente, uno scarso contributo da parte delle Opposizioni che hanno lasciato, quasi nella totalità, i lavori del Consiglio durante il suo svolgimento. Riteniamo che tale modalità non sia corretta e responsabile al fine di svolgere a pieno il compito di vigilare sugli atti della Maggioranza. L’Amministrazione Comunale nel frattempo prosegue il suo lavoro su numerosi fronti. Desideriamo ricordare, a titolo di esempio, la prosecuzione dell’iter relativo alla riqualificazione della “vecchia stazione” attraverso l’incarico per il servizio di progettazione per la sua messa in sicurezza strutturale (passo propedeutico necessario per i successivi interventi), lo stanziamento di oltre Euro 160.000,00 per l’affidamento dei lavori di sistemazione di strade che toccheranno varie zone(tra le quali via Filatoio, via Accossato, via Cena, via Pertini, via Mappano, strada Ciriè, …),l’affidamento dell’incarico per la progettazione del terzo blocco di loculi presso il cimitero, l’assunzione di nuovo personale presso gli Uffici Comunali per migliorare il livello quali-quantitativo dei servizi resi, … continui e concreti interventi per far fronte alle esigenze della Città e dei suoi abitanti. Inoltre in occasione dei 75 anni dell’UNICEF il Palazzo Comunale è stato illuminato di blu, aderendo alla campagna “Go Blue”. Nella seduta del Consiglio dell’Unione NET dello scorso 29/11/2021 si è proceduto all’elezione del nuovo Presidente dell’Ente nella figura del Sindaco di Leini Renato Pittalis: a lui l’augurio di buon lavoro. In queste settimane si stanno svolgendo, nel rispetto delle normative COVID-19, numeroseiniziative organizzate dal Comune e dalle Associazioni del Territorio: contributo, seppur nella prudenza dovuta ad un’emergenza purtroppo non ancora terminata,alla ripartenza della comunità.Anche da queste pagine rinnoviamo il ringraziamento a tutti i volontari che in questi mesi hanno operato e continuano a operare nella complessa gestione delle conseguenze della pandemia. A tutti i concittadini i più sinceri auguri di Buone Feste nell’auspicio che l’Anno Nuovo possa davvero portare il superamento dell’emergenza legata al COVID-19 riportandoci alla tanto agognata “normalità”.Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle (oltre che delle sue articolazioni metropolitana, regionale e nazionale), del quale la presente lista è espressione, è a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) e la sua pagina Facebook. Ricordiamo che la sede del Circolo in via Cravero è aperta per raccogliere direttamente proposte e suggerimenti.

per Caselle con Baracco – Sviluppo e Futuro