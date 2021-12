22Nino Costa (1886-1945) nacque a Torino il 28 giugno 1886; si laureò in veterinaria e poi in lettere. Dopo un anno di insegnamento, entrò come impiegato alla Cassa di Risparmio di Torino, dove rimase per 34 anni. I suoi primi versi, pubblicati nel 1905 sulla “Gazzetta del Popolo della domenica”, furono in italiano. Nel 1909 iniziò a scrivere in piemontese sulle pagine de Ël birichin, con lo pseudonimo di Mamina, che darà il titolo alla prima raccolta. Fu anche autore di opere per il teatro piemontese. Punto di transizione tra due età, raccolse l’eredità poetica del passato, ma la vivificò con moderna sensibilità dando voce alle memorie, alle tradizioni, alla civiltà del Piemonte, e inaugurò una nuova stagione della poesia piemontese, sulla quale si innestò l’opera di Pinin Pacòt.

Pochi mesi dopo l’uccisione del figlio Mario, partigiano in Val Chisone, morì a Torino il 5 novembre 1945.

(per altre notizie su N. Costa v. Cose Nostre novembre 2015)

NATAL

Gesù Bambin l’è na su pòca paja

trames a n’aso e ‘n beu. Dontrè pastor

l’han portaje butir, euv e polaja.

Pi tard l’è ‘ndàit a prediché l’amor

travers al mond e për sò cheur pietos

j’ero tuti l’istess: pòver e sgnor.

Ma pen-a ch’a l’han fàit giré la vos

che da Betlem j’era partì ‘n Messìa

la gent ëd sust a l’ha butamlo ‘n cros.

Pòchi mèis dòp l’ha pijait ël vòl Maria,

contenta ‘d lassé ‘l mond e sò ciadel.

San Giusep da ‘n bel tòch l’era ‘ndàit via.

Basta, për tajé curt, tuti, bel bel,

Gesù, Giusep, Maria, dòp tanta guèra,

un a la vòlta a son tornasne ‘n cel…

…Mach l’aso e ‘l beu a son restà sla tèra.

NATAL

Tanti ani fa ‘nt la stala d’un pastor

l’è naje ‘n farinel pien ëd babìa

che fin-a da morfel as përmëttìa,

impertinent, ëd contradì ij dotor.

Peui l’è butasse a fé ‘l predicator.

Ma figureve ‘n pò lòn ch’a disìa?

…che j’òmini a son tuti ‘d na famija

e che ‘l povrèt val tant come në sgnor.

Vist ch’a l’era ‘n giovnòt pericolos

la questura dël temp ch’a lo cudìa

l’è decidusse ëd felo meuire ‘n cros.

Lòn a veul dì, masnà penseje bin…

che tuti coj ch’a veulo fé ‘l Messìa

ò tòst ò tard a fan na bruta fin.

Babìa: loquacità, parlare in modo retorico

NATAL

Sol, a lë scur, al frèid, drinta la cela,

l’òm a va an su e an giù come un leon

e a l’ha un pensé ant la testa che aj martela,

un sol, ma ciàir: «Scapé da la përson».

Tut ël rest l’è parèj ëd na marela,

che gnanca chiel a sa trové ‘l cavion.

La cossiensa ‘d col òm? … Guaj a sgatela!

Tra chiel e ‘l mond pi ‘nsun-e remission.

E pura, quand che as sento da lontan

le ciòche a mesaneuit soné ‘l Natal

col cheur përdù, col precipissi uman,

a s-ciaira ant un moment ëd comossion

quaidun pi an su che ‘l bin, pi ‘n su che ‘l mal,

e sensa anfesne, a casca an ginojon.

Marela: matassa

Cavion: bandolo della matassa

PASTORAL

Le feje a deurmo sota 1’aria scura

sj’ùltime rampe, a randa dij giassé,

e ‘1 vej ch’a-i guerna a seugna d’un bergé

ch’a men-a an cel le nìvole an pastura.

L’ha j’euj bleussiel e la caviera bionda,

La facia spalia come un liri e trista,

na pel d’agnel adòss come ‘1 Batista

e un reu ‘d luce d’argent ch’a lo circonda.

L’é ‘1 bergé dij bergé, 1’é ‘1 Bon Pastor,

1’é col ch’andeurm e an sara le parpèile;

man man ch’a passa a fa sponté le stèile

ch’a jë s-ciòdo d’antorn parèj dle fior,

e ‘1 vej a seugna ‘1 Paradis: na grangia

càuda, tranquila, còmoda e sicura…

Le bestie spatarà s’na gran pianura

e ij brich an gir con la soa bianca frangia.

Le feje as levo a la matin fiorìa,

së spantio giù dle piarde, a 1’abandon…

Ël can 1’ha bel baulé tacà ‘1 padron,

ma ‘1 vej a deurm… pi gnun ch’a lo dësvija.

La bisa dij giassé da val an val,

da bòsch an bòsch a va porté la neuva.

Lo guarda ‘1 sol, da la gran vòlta bleuva,

j’aque dle fiòche a-j canto ‘1 funeral.

Le feje a calo anvers al pian, bel bel,

e ‘1 can d’apress, con j’euj pien ëd dolor,

ma ‘1 vej 1’é già lassù, daré ‘d Nosgnor,

e a van an pastura ant ij valon dël cel…

Piarda: riva scoscesa