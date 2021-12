L’Associazione Fonte Viva prosegue le attività di preparazione alle elezioni amministrative della prossima primavera. In questo percorso, una tappa importante è stata l’Assemblea dei Soci, che si è tenuta il 4 dicembre a Casa Marchini Ramello, con buona partecipazione di soci e simpatizzanti.

A fare la relazione introduttiva Paolo Biavati, che fu fra i soci fondatori, trent’anni fa, di Fonte Viva e che a maggio prossimo concluderà il suo secondo mandato di sindaco, e quindi non sarà più rieleggibile né vuole ricandidarsi. Biavati nel suo intervento ha sottolineato come Fonte Viva sia rimasta una vera Lista Civica, con un progetto iniziale che non si è mai snaturato nel corso del tempo e che è caratterizzato da concretezza e buon senso. L’aver mantenuto la barra dritta, con un programma aperto al contributo di tutti e caratterizzato da una visione di lungo periodo, ha finora consentito di conservare il consenso degli elettori su ben sei successivi mandati, con tre diversi sindaci. Importante ora – conclude Biavati – non disperdere questo patrimonio di fiducia consolidato negli anni, e cercare di intercettare i bisogni anche dei nuovi cittadini di San Maurizio.

Dopo Biavati, ha fatto anche un breve intervento l’ex sindaco Daniele Balma (vincitore delle elezioni nel 94 e nel 98), ora presidente del Consorzio Riva Sinistra Stura; Balma sottolinea l’importanza nella scelta dei prossimi candidati di mantenere autorevolezza e visione di lungo periodo. Altri interventi (Giuliano Gravili, Mariano Amico) evidenziano l’importanza per l’Associazione di evitare autoreferenzialità e personalismi.

Si procede quindi al rinnovo del Direttivo, che nella sua successiva prima riunione, avvenuta venerdì 10 dicembre, ha così distribuito gli incarichi: Presidente Borgo Fabrizio, Vicepresidente Dughera Attilio, Segretario Chiara Luca, Cassiere Splendidi Claudio, P.R. Gravili Giuliano, Organizzazione eventi Ferreri Alberto e Briglio Antonio, Gestione Social Muscat Luca e Chiadò Rana Manuela, Rapporti con l’Amministrazione Picat Re Michelangelo, Rapporti con le Forze Politiche Amico Mariano, Responsabili della Sede Borgo, Dughera e Zappalà Antonio, Revisori dei conti Farro Saverio e Lanfranco Carlo, Probiviri Biavati Paolo, Picat Re Franco e Nepote Ezio.

Ora il Direttivo così rinnovato proseguirà col lavoro di stesura del programma, anche tramite incontri con associazioni e cittadini.