Non si ferma l’opera della locale sezione Lions Club Caselle Torinese Airport, che ha voluto terminare il 2021 con un ultimo service, questa volta improntato sul dono di una poltrona di servizio denominata “riunito” e che viene utilizzata dai medici odontoiatri per la seduta del paziente durante il trattamento dentale.

Sempre nella semplicità dello stile Lions Club la Presidente Mara Grivet Fetà ha offerto questa “riunito” alla “Associazione Ippocrate” di Ivrea che accoglie il mondo degli ultimi, dai bambini più disagiati ai clochard.

L’Associazione Ippocrate si occupa anche di loro e la poltrona “riunito” sarà uno strumento di estrema utilità a quei medici che offrono gratuitamente il loro servizio verso queste persone.

La presidente nel comunicarci questa notizia ci prega ancora di far pervenire a tutti i lettori che ci seguono gli auguri del Club per un più sereno 2022, preannunciandoci novità in tema di service da offrire di cui vi daremo notizia nei prossimi mesi.