Ritrovare serenità e ottimismo

Siamo arrivati a dicembre di questo Ventiventuno passato a cercare di ritornare a una vita normale. In parte grazie alla scienza ci siamo riusciti, ma la situazione di grande disagio non ci permette ancora di vivere serenamente, e la paura di ritornare nel limbo delle chiusure e della mancanza di contatti umani ci attanaglia e ci vede a tutt’oggi spauriti. Cerchiamo in questo dicembre di trovare la serenità e l’ottimismo che una festa come il Natale dovrebbe mettere in tutti i cuori di grandi e piccini.

La nostra Pro Loco da settembre non ha smesso un attimo di lavorare con grande gioia di tutti noi del direttivo. Sentiamo che dobbiamo continuare, per tutti i casellesi, a creare occasioni, rispettando ovviamente le regole, con eventi ed incontri che abbiamo visto essere molto graditi e seguiti. Abbiamo terminato il mese di novembre sabato 27 celebrando la “Giornata dedicata al ruolo del volontario durante la pandemia”; una grande festa di ringraziamento dovuta a chi non si è risparmiato in questa emergenza mondiale ed ha profuso tempo, volontà, fatica per aiutare chi era in difficoltà e per collaborare con le Associazioni del territorio impegnate in un grande estenuante lavoro. Ancora un grazie alle Associazioni e ai Volontari intervenuti, per averci aiutato a creare e a rendere grande questa occasione che è stata condivisa anche con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese. Un grazie particolare va alla Protezione Civile di Caselle per il grande aiuto che ci è stato dato nella realizzazione dell’evento.

Venerdì 3 dicembre si è tenuta nel Salone della Pro Loco la presentazione del quarto libro dello scrittore coriese Massimo Perucca, dal suggestivo titolo “La ragazza dagli occhi del colore del mare”; nel corso della serata la voce narrante di Esa ha letto parti del libro e la conduttrice televisiva Erica Comoglio ha intervistato l’autore.

Domenica 5 dicembre abbiamo partecipato con due stand alla fiera di Sant’Andrea. Oltre ad esporre i nostri libri abbiamo presentato il nuovo calendario del 2022, con le immagini di alcune delle nostre iniziative dell’anno appena trascorso. Abbiamo inoltre preparato e distribuito le frittelle di mele, che sono state graditissime. Per la fiera abbiamo anche ospitato il banchetto dell’Unicef con i volontari che vendevano a scopo benefico “Le Pigotte”.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre si è svolta la nostra tradizionale festa Pro Loco che ha visto la premiazione del “Casellese dell’anno 2021” Quest’anno siamo fieri del nostro Casellese dell’anno, Antonino Mangalaviti, per la generosità e la bontà di quest’uomo che è unica ed esempio per tutti. Se tutti avessimo la volontà e la disponibilità verso il prossimo presenti in Tonino, il mondo sarebbe migliore!

Martedì 14 dicembre abbiamo proposto, presso il nostro Salone di via Madre Teresa di Calcutta, la serata d’incontro con il dott. Marco Dolfin, chirurgo e nuotatore, che ci ha portato la sua testimonianza di vita: un grande insegnamento a non arrendersi di fronte alle avversità che la vita talvolta riserva.

Venendo ora alle prossime iniziative, domenica 19 dicembre non mancate in Piazza Boschiassi! Dalle 15 sarà possibile divertirsi con una grande pista di Go-kart per grandi e piccini, i bambini ed i ragazzi potranno partecipare ad un laboratorio dove sarà possibile costruire una lanterna natalizia, sarà presente uno stand per il truccabimbi e sarà distribuita la cioccolata calda ed il the; insomma, un modo per stare insieme ed aspettare in allegria l’avvicinarsi della festa più importante dell’anno.

Venerdì 24 dicembre, la notte di Natale. Salvo restrizioni ora non note, saranno distribuiti la cioccolata calda ed il vin brulè con i dolci della Pasticceria La Baita.

Come potete vedere in questo ultimo scorcio di 2021 non abbiamo intenzione di fermarci, per poi lanciarci in un 2022 pieno di altre iniziative per festeggiare il 50° compleanno di Cose Nostre. Stiamo preparando grandi cose al proposito, che verranno rese note con una Conferenza Stampa subito dopo le feste. Vi rinnovo l’invito a passare in sede il lunedì ed il venerdì per comunicarci le vostre idee, le vostre proposte ed i vostri commenti sugli eventi già fatti e per nuove iniziative che vorreste vedere realizzate. Cerchiamo di essere attenti alle opinioni delle persone per creare occasioni di incontro gradite alla nostra comunità. Vi ricordo inoltre di passare in sede, perché stiamo iniziando la campagna tesseramenti per il 2022. Con la Tessera Pro Loco si accede alle tante convenzioni che abbiamo con i negozianti casellesi e non solo, perché dà molti vantaggi anche a livello nazionale e regionale. Diventando soci Pro Loco inoltre riceverete le nostre email con la segnalazione degli eventi in programma. Non mi resta che salutarvi con i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo, con la speranza che sia migliore di quello che si sta ora concludendo.

Silvana Menicali