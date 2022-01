Quel nuovo anno del 2022 iniziò malamente, nonostante baci abbracci e auguri e andrà tutto bene assolutamente inutili. La Terra, con i suoi ospiti terrestri erano messi male, molto male.

Guerre, le solite guerre infinite nel nome di qualche Dio che probabilmente nemmeno esisteva, il virus Covid 19 con le sue 1.000 varianti imperversava e uccideva anche se per alcuni imbecilli era tutto finto, l’inquinamento fuori controllo ed il riscaldamento globale che si combattevano con grandi tavolate dei potenti in ristoranti 5 stelle, delinquenza e disoccupazione in aumento.

Non c’era proprio da stare tranquilli. Ma una novità, o meglio il primo grande avvenimento nella storia dell’umanità, si manifestò proprio il primo dell’anno. Come un presagio.

Erano le 16.15. Comparve all’improvviso. Un enorme disco volante ad un’altezza stimata intorno ai 20.000 metri. Gli esperti (ovvero coloro che sbagliano in modo molto più dettagliato degli altri) affermarono che doveva avere un diametro impressionante, di circa 250 km.

Grosso modo, la lunghezza delle code che si formano davanti ai negozi durante quelle stupide operazioni commerciali chiamate Black Friday, dove tutti impazziscono per comprare cose inutili della serie: – “Mi sono comprato una bella tuta da sub, pensa solo 300 euro” – “Ma se non sai nuotare e hai paura dell’acqua” – “ Non fa niente, con questo prezzo è un affarone”…Sigh…

Fu il panico. Tutte le televisioni, tutti i canali internet, tutti i social trasmisero le immagini di questa grande e brillante astronave immobile, posizionata esattamente sopra lo Utah, negli Stati Uniti.

Le città furono messe a ferro e fuoco da gruppi di gente violenta e impazzita, ci furono migliaia di morti: i No Vax (avete presente quei bipedi che rifiutano il vaccino, ma che poi arrivano con la coda tra le gambe in Pronto Soccorso terrorizzati perché hanno preso il Covid) iniziarono ad affermare che non si trattava di un disco volante, ma di un nuovo satellite adibito al controllo di tutti gli umani per mezzo del nanochip iniettato con il vaccino; gli altri, ovvero coloro che avevano sofferto perdendo persone care per il virus e che lo avevano contratto a loro volta, si stufarono di sentire queste idiozie e li sfidarono dandosi appuntamento tramite i social, si scatenò una guerra senza fine.

Nel frattempo, l’astronave rimase immobile, forse ad osservare.

I credenti dissero che era un segno di Dio, che mandò un Suo emissario a riparare i danni del nostro povero pianeta, umani compresi; ma i No Vat non ne vollero sapere, affermando di averne le scatole piene dello strapotere della chiesa che plagiava le persone: si affrontarono ovunque, con scontri feroci all’ultima ostia ritornando di fatto alle Crociate.

L’astronave sempre ferma sullo Utah, aveva assunto un freddo colore grigio azzurro.

Gli appassionati di UFO erano al settimo cielo, criticando a loro volta tutti coloro che li avevano criticati dandogli dei visionari: per loro era arrivato il momento tanto atteso, ovvero l’incontro con esseri di altri mondi; ma i Negazionisti (un’altra pericolosa frangia di bipedi che nega tutto tranne la sua presunta intelligenza) dicevano che era tutto falso, si trattava solo di un grosso fulmine globulare niente di più. La rabbia covata era troppa, così si diedero appuntamento e si uccisero a vicenda davanti all’Area 51 nel deserto del Nevada, noto sito del governo USA che detiene segreti militari tra i quali l’UFO e i suoi occupanti recuperati nell’incidente di Roswell, Nuovo Messico, nel 1947.

L’astronave sempre lì, ad osservare imperterrita.

Poi fu la volta dei Terrapiattisti, che vedevano l’astronave, ma di forma quadrata; figuriamoci tutti gli scienziati cosa dissero, ed anche qui fu guerra. I Terrapiattisti occuparono le università e iniziarono degli scontri ferocissimi, con migliaia di mappamondi (rotondi) sfasciati sulla testa.

Seguirono i Complottisti, che erano convinti che l’astronave fosse una trovata delle multinazionali del turismo per incrementare i viaggi nello Utah e negli U.S.A.; le migliaia di agenzie di viaggi ridotte alla fame dal virus non ci videro più dalla rabbia omicida e si sfogarono in una battaglia sanguinosa e cruenta a colpi di depliants e buoni vacanze.

Poi fu la volta dei Centri Sociali, che si unirono compatti perché l’astronave era solo l’ennesima dimostrazione del potere degli U.S.A. e della loro politica guerrafondaia, facendo un enorme corteo a Roma. Che incontrò l’altro corteo di estrema destra, da sempre acerrimi nemici dei Centri Sociali.

La guerriglia durò 3 giorni, incrementata anche dalle Forze dell’ordine.

Insomma, la Terra era una pentola in ebollizione: con tutti questi psicotici in circolazione sarebbe stato necessario riaprire i manicomi, anche se qui si sarebbe sicuramente opposto qualcuno.

Ma tutto questo succedeva nelle piazze e nelle strade, insomma nel piccolo. Perché se andiamo a vedere quello che successe in grande, ovvero tra i potenti della Terra, allora capiamo.

Perché è da lì che tutto finì.

Iniziò il Presidente dell’Unione Sovietica Mivado Koimaski (avete presente quel macho che si fa le foto a torso nudo con la tigre abbattuta ai suoi piedi? Un vero duro…) accusando il Presidente degli U.S.A. Theking di volere tutta per sé l’astronave, anzi di avere già preso dei contatti con gli alieni per pianificare una possibile alleanza strategica e militare. Ovviamente Theking si offese non poco, e rispose in tono canzonatorio che gli alieni avevano certamente scelto con gusto.

Ma Koimaski non aveva senso dell’umorismo, così in poco tempo schierò tutta la flotta navale sovietica a largo della costa americana nell’Oceano Atlantico. Per tutta risposta, Theking mandò tutta la flotta navale americana nel Mare di Barents, in allarme rosso.

Nel frattempo, l’imperatore del Giappone Sushito Nakagata, temendo un’altra Hiroshima si alleò immediatamente all’Unione Sovietica mettendo in allerta tutta la sua potenza militare, insieme al Sud Est Asiatico che temeva un altro Vietnam.

Il Presidente Coreano Ciucia Ncio invece si offese mortalmente per non essere stato interpellato, e decise di entrare in guerra da solo, se necessario. Aveva una potenza di fuoco incredibile.

L’Europa invece si schierò con gli U.S.A., ma solo perché era golosa degli hamburger Mc.Donald’s: solo l’Inghilterra rimase neutrale, perché a causa della Brexit aveva esaurito i finanziamenti per gli armamenti, così la Royal Navy era ferma nel porto, in attesa di qualche tanica di gasolio.

La Francia invece non partecipò perché stavano ancora cercando il bidet, inoltre non aveva ancora risolto il problema della fanteria, in quanto con la baguette sotto l’ascella i soldati non riuscivano a prendere la mira con il fucile. Svizzera e Austria si astennero. Forse non sono mai esistite.

Anzi, esistono solo quando si tratta di sbarrare ai profughi le loro strade pulite, perfette e fiorite.

Anche l’Australia dovette desistere per l’annoso problema dei corpi speciali a cavallo: dato che non avevano cavalli ma canguri, gli specialisti non riuscivano mai a sparare saltando in continuazione.

La potente Cina, forse perché aveva la coda di paglia per quel piccolo regalino che fece a tutti, partecipò al conflitto inviando miliardi di pipistrelli infetti ovunque, per non fare torto a nessuno.

Tutto questo caos nel giro di una settimana. E l’astronave sempre lì, immobile.

La Terra era una bomba ad orologeria. E non si seppe mai chi iniziò.

Forse Ciucia Ncio sbagliò tasto, premendo quello del lancio delle testate nucleari invece di quello della Play Station; forse qualche Generale americano sbagliò invio confondendo il sito del lancio dei missili nucleari con il sito della prenotazione delle escort.

Piovvero bombe atomiche ovunque. Alla fine di quel Gennaio 2022, tutti gli esseri viventi sulla Terra furono sterminati. E l’astronave sparì.

Galassia di Andromeda, 2,5 anni luce dalla Terra. Pianeta Elysium, Regno dei Rettiliani.

Regione Sperduta di Opmall, Città di Kasellion: Riunione straordinaria del Ministero della Guerra.

La parola al Sommo Generale Gator IV, Signore di Andromeda. (traduzione)

– Generali, popolo di Kasellion. Avete visto? Il mio piano ha funzionato perfettamente.

Invadere la Terra e sterminare tutti i terrestri, avrebbe richiesto tempo, mezzi, armi e truppe.

Ma li abbiamo studiati, e conoscendoli, è bastato posizionare uno dei nostri ricognitori in un punto strategico e aspettare. Hanno fatto tutto loro.

Ora possiamo trasferire il nostro popolo sulla Terra, e lasciare il nostro pianeta morente. –

Mai, nella sua vita, il Generale Gator IV ricevette così tanti applausi.

Bear