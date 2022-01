Il laboratorio Passione Reporter non è stato soltanto attività di redazione, ma anche e soprattutto contatto e conoscenza con il territorio, per poter trarre gli spunti e le informazioni utili per la stesura degli articoli.

Il gruppo ha svolto un’escursione di un’intera giornata nel centro di Torino: un’interessante occasione non soltanto per conoscere alcuni aspetti storici e artistici della città, alcuni dei suoi luoghi più misteriosi, ma anche un piacevole momento di vita comunitaria, di cui, dopo questo ormai lunghissimo periodo pandemia, si sentiva la mancanza.

Altre “missioni” si sono svolte nel territorio del Comune di Ciriè, per conoscere alcuni luoghi storici e artistici e di vita sociale, anche con l’obiettivo di realizzare, a breve, una guida in italiano e inglese dei luoghi di interesse della città, scritta dai ragazzi e indirizzata ai loro coetanei.

Inoltre i giovani giornalisti di “Passione reporter” sono stati recentemente ospitati nella Sala Consiliare di Palazzo D’Oria e accolti dal Sindaco Loredana Devietti. Ne è nata una vera e propria intervista su alcuni dei temi più cari ai ragazzi: le opportunità di aggregazione dei ragazzi nell’ambito del Comune, i luoghi in cui praticare sport, la mobilità sostenibile, la viabilità e i collegamenti con il capoluogo. L’intervista ha dato vita a un confronto estremamente interessante e produttivo: un modo diverso per coinvolgere le giovanissime generazioni, nella speranza che i ragazzi possano diventare protagonisti attivi nella vita del territorio e della comunità.