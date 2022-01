Proseguono in città i lavori SMAT per rinnovo delle condutture di acqua potabile e delle condotte fognarie.

I prossimi interventi riguardano il tratto di via Circonvallazione dalla rotonda con via Martiri fino all’incrocio con strada Ciriè, dal civico 70 al civico 48. I lavori, per la sola sostituzione delle condutture di acqua potabile, comporteranno la chiusura al traffico del suddetto tratto di via Circonvallazione, a partire da martedì 25 gennaio, fino a fine lavori. Sono esclusi, dal divieto di transito, i mezzi di soccorso e dei residenti per uscire/accedere alle proprie abitazioni, compatibilmente con il passaggio in sicurezza dei veicoli.

I lavori proseguiranno quindi in strada Ciriè. Qui i lavori , per sostituzione oltre che delle condutture di acqua potabile anche delle condotte fognarie, interesseranno la carreggiata in direzione Ciriè. Da lunedì 14 febbraio, fino a fine lavori, sarà istituito il senso unico di circolazione con andamento dalla ex S.P. 2 fino a via Circonvallazione. Sarà consentito ai residenti dal lato lavorativo uscire/accedere dalle proprie abitazioni, compatibilmente con il passaggio in sicurezza dei veicoli.

I lavori, per conto SMAT, saranno eseguiti dall’impresa Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo.