L’anno si è concluso con un Consiglio Comunale quasi interamente dedicato al bilancio di previsione; per chi non lo sapesse, il bilancio di previsione è quella fase dell’Amministrazione comunale in cui vengono fatte le scelte su dove dirottare i fondi per le opere e per tutto quanto si vorrebbe fare per i prossimi 3 anni.

Siamo alla fine del mandato di questa Amministrazione, quindi in pratica si è scelto il programma che dovrà accompagnare il nuovo sindaco, se rivincerà la medesima lista.

Indovinate quali saranno le maggiori spese in opere pubbliche? Eccole.

Vecchia stazione. Vecchio Baulino. Nuova caserma dei vigili del fuoco. Ampliamento della scuola.

“Un attimo – diranno i più attenti di voi – ma questa è tutta roba che era già nei programmi elettorali dell’attuale amministrazione, e della precedente, e di quella prima ancora.”

Esatto: è sempre la stessa cosa. Sono 20 anni che mettono in preventivo le stesse opere, senza mai realizzarne manco mezza. Vuol dire che i fondi ci sarebbero anche, ma poi non vengono utilizzati per quello cui erano destinati. Dove finiscono quindi?

Credo che ormai siamo all’apoteosi. Davvero si presenteranno in campagna elettorale dicendo che stavolta faranno tutto quanto? Davvero. Giurin giuretta. Speriamo che i casellesi se ne accorgano e provino a esprimere (con coraggio, per una volta, senza farsi influenzare da niente e nessuno) un voto che sia un giudizio sincero sull’operato di chi amministra Caselle da decenni.

Le prese in giro normalmente vengono scoperte in breve tempo, se si vuole. A Caselle invece durano per sempre.

Nel frattempo la campagna elettorale dell’attuale maggioranza scalda i motori, è proprio il caso di dirlo.

Sono mesi infatti che l’associazione a scopo elettorale che fa capo all’attuale sindaco e ad un assessore organizza viaggi in pullman a profusione. Su e giù per il Piemonte con il partito. A spese di tutti ovviamente (1300 euro solo le ultime, come da albo pretorio). Non siamo più un Comune, siamo diventati un’agenzia come quelle che organizzano le cosiddette gite delle pentole. C’è da chiedersi che senso abbia tutto ciò. E se proprio nessuno in maggioranza abbia mai pensato di porre un freno a certe iniziative che fatte in questo modo scadono nel ridicolo. Speriamo che evitino le buche più dure, come diceva la canzone del titolo. Qui a Caselle le buche non mancano.

Poi ho ricevuto, da parte del sindaco, una risposta alquanto imbarazzante ad una mia interrogazione sul PNRR. Il PNRR è quel piano che prevede la destinazione dei fondi europei per la ripresa post covid. Decine di miliardi di euro, a pioggia, su tutta Italia (ed Europa). Avevo interrogato il sindaco su come mai Caselle non avesse presentato alla Regione Piemonte nessun progetto per poter aderire ai fondi. Sono infatti le Regioni a dover destinare i fondi secondo dei bandi appositi.

Il sindaco ha risposto testuali parole, per iscritto: “Nel merito non nascondo di nutrire delle personali perplessità circa le modalità attuate dalla Regione Piemonte per gestire il progetto.”

Cioè lui ha delle perplessità personali sue, sulla Regione, probabilmente perché ha colore politico diverso, e quindi cerca di boicottare un fondo europeo che potrebbe essere vantaggioso per Caselle.

E i sindaci degli altri Comuni che hanno presentato milioni di euro di progetti? Tutti poveri illusi? Incomprensibile. Il bene comune deve essere più forte di una supposta ideologia politica. Ma non a Caselle, evidentemente.

Dott. Andrea Fontana

Caselle Futura