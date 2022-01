Caro Cose Nostre,

vorrei portare a conoscenza quanto segue.

Recentemente io e mia moglie siamo stati invitati presso il centro vaccinale dell’aeroporto per l’inoculazione della terza dose.

Desidero con la presente, unitamente a mia moglie, ringraziare tutto il personale addetto: ottimo servizio, ottima organizzazione, attesa più che comprensibile visto l’afflusso dei pazienti.

In particolare vorrei si ringraziasse il medico vaccinatore della postazione n. 1, di cui, purtroppo, conosco solo il nome di battesimo: Lorena. È stata molto gentile: chiedendoci scusa, ci ha fatto attendere pochi minuti perché doveva richiamare un paziente che era stato respinto per ragioni cliniche. Accertata però la possibilità di poter inoculare la dose al paziente respinto, la dottoressa lo ha chiamato telefonicamente per procedere. Un gesto che abbiamo apprezzato molto, e per il tocco di umanità, e per la professionalità espressa.

Complimenti davvero dottoressa, lei ha davvero messo in atto un gesto degno del giuramento di Ippocrate.

Anche l’infermiere che dirigeva le operazioni di massa è stato molto preciso.

Non posso neppure dimenticare l’infermiera che inoculava le dosi che, chiedendo il nome di battesimo di ognuno, ha utilizzato questo bel modo di individuare la persona mettendola così immediatamente a proprio agio e serenità.

A tutte queste persone fate pervenire la presente, con il “bravi davvero” mio personale e di mia moglie.

Se ho dimenticato qualche soggetto, spero mi si voglia perdonare: la riconoscenza per lo sforzo profuso è grande ed è destinata a tutti gli operatori.

Quanto vorrei poter convincere gli irriducibili No Vax!

Grazie ancora e buona vita a tutti.

Mauro Giordano e Franca Cena