L’accesso stradale è tramite la SP2 da percorrere fino ad uscire

dall’abitato di Germagnano, dove alla rotonda si svolta a destra sulla

SP1 quindi si procede per altri sei chilometri raggiungendo il comune di

Pessinetto (580m s.l.m.). Alla destra si superano il campanile della

chiesa e il distributore di carburante, poco oltre alla sinistra si

trova il piazzale per il parcheggio dell’auto. Il paese è situato ai

piedi del Monte Oreasco; il territorio comunale si estende interamente

sul fianco sinistro della Stura, poco a valle della confluenza dei due rami del torrente,

quello di Ala e di Valgrande. L’escursione inizia con il risalire la SP1

per poche decine di metri, alla prima strada a sinistra si scende a

fiancheggiare la ferrovia giungendo a un sottopasso il quale permette

di superare i binari e di raggiungere mediante la vicina passerella la

sponda destra della Stura, dove si va a sinistra sul sentiero 203,

antica mulattiera che salendo porta alla frazione Pugnetto di Mezzenile.

Il suo fondo all’inizio regolare e ben selciato in seguito si rivela

irregolare, invaso da sterpaglie e in caso di pioggia scivoloso, per

tanto si consiglia di lasciarlo per proseguire sulla strada sterrata

proveniente da Traves, si incrocia a una ventina di minuti dalla

partenza, raggiunge la località La Reis (745m s.l.m.) (35′) per poi

proseguire asfaltata fino alla frazione Pugnetto (845m s.l.m.).

Attraversato tutto l’abitato si raggiunge la chiesa bifrontale, così

chiamata per la presenza di due chiese collegate agli opposti, la chiesa

settecentesca, benedetta nel 1806 è intitolata alla Madonna di

Vicoforte, grande festa con incanto alla prima domenica di settembre. Il

suo fronte è rivolto a nord, mentre con facciata rivolta a sud venne

costruita una seconda chiesa, ampliata nel 1910, intitolata ai santi

Lorenzo e Valentino, feste il 10 agosto e 14 febbraio. L’edificio ha

pianta rettangolare ad aula unica, composta da due campate per entrambe

le chiese, con zona absidale in comune, occupata da un doppio altare

speculare. Internamente la chiesa settecentesca è coperta da volta a

botte unghiata sull’aula e da volta a vela con cupola ribassata sul

presbiterio; la chiesa di San Lorenzo è coperta da volte a botte.

Superata la chiesa (21’/56′ ) si segue il percorso del sentiero 202 che

va a superare le Case Marella (990m s.l.m.) (18’/74′) e all’incrocio che

segue svolta a destra per Case I Gerb (1012m s.l.m.) (15’/89′) per

terminare sul Colle Crestà (1106m s.l.m.). Lasciamo il colle

proseguendo in direzione SSO sul sentiero ora identificato dal n° 253 /

SFR per raggiungere il Colle Lunelle (1312m s.l.m.) (56’/145′). (SFR

“Sentiero Piergiorgio Frassati” inaugurato nel giugno del 1997

intitolato a ricordo del giovane studente italiano, classe 1901,

militante in associazioni del laicato cattolico, si impegnò in

iniziative di sviluppo sociale e di carità verso i poveri e i malati.

Praticò numerosi sport ma la sua più grande passione furono le

escursioni in montagna. Morì di poliomielite fulminante il 4 luglio 1925,

proclamato beato nel 1990 da papa Giovanni Paolo II. È considerato

ancorché non canonizzato, uno dei santi sociali torinesi. Compie 25 anni

il progetto che ha visto la realizzazione di questi itinerari a lui

intitolati in tutta la penisola. Giunti al Colle Lunelle si prosegue

sul sentiero giungendo alla deviazione che in pochi minuti, abbandonando

momentaneamente il sentiero, ci porterà sulla cima di Punta Lunelle

(1382m s.l.m.) (15’/160′) dalla quale si possono ammirare le principali

vette delle Valli di Lanzo e il variegato panorama della sottostante

pianura. Ritornati al sentiero, una bella mulattiera costruita un tempo

a servizio delle miniere di magnetite e calcopirite attive in zona fino

alla fine del XIX secolo, si inizia la discesa raggiungendo un primo

bivio (27’/187′) dove si svolta a sinistra come indicato dalla

segnaletica poi un secondo bivio (8’/195′) indirizza ancora a sinistra,

si superano due boschi da fiaba il primo di altissimi larici il secondo

popolato da una folta faggeta. Si ripassa da Pugnetto dove si ricalca il

percorso del mattino per ritornare al punto di partenza (88’/283′ soste

escluse).



Cartografia: Fraternali 1:25.000 Basse Valli di Lanzo n°09