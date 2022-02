Striscia la Notizia è tornata a Caselle Torinese. Questa volta per un problema di interferenze elettromagnetiche. Nel mese di gennaio era stata notata, vicino ai giardini di via Suor Vincenza, la presenza delle telecamere e di una troupe con Capitan Ventosa, il personaggio televisivo della popolare trasmissione di Canale 5 deputato a risolvere problemi di varia natura. Non si conosceva il motivo della visita; qualcuno aveva ipotizzato per la presenza di antenne 5G vicino ai giardini. Martedì 8 febbraio il servizio è andato in onda, chiarendo ogni dubbio. Gli abitanti di due condomìni di via Suor Vincenza non riuscivano più ad aprire e chiudere le loro auto con il telecomando; stesso problema col telecomando del cancello elettrico; avevano pertanto fatta la segnalazione alla trasmissione. Il “Ventosaradioteam” ha indagato e stabilito che il problema aveva origine dal quadretto esterno di un antifurto, fissato sotto la finestra di un appartamento. Togliendo l’alimentazione al quadretto, l’interferenza è sparita e i telecomandi hanno ricominciato a funzionare. Nessun mistero, ma un banale caso di interferenza elettromagnetica. Problema risolto, grazie al paladino dei cittadini in calzamaglia gialla.