Gianmarco Tosi è figura ben nota a tutti i casellesi, per i tanti anni di volontariato, prima nei Vigili del Fuoco poi nella Protezione Civile. Gianmarco, romagnolo di origine essendo nato a Riccione nel 41, si era da bambino trasferito a Caselle con tutta la famiglia. A Caselle ha militato per una trentina d’anni nel distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, coprendo anche il ruolo di capo distaccamento dal 1986 al 1998. È stato poi fra i promotori del nucleo cittadino di Protezione Civile, ricoprendo anche il compito di coordinatore. Fino a pochi mesi fa ha continuato a prestare la sua opera in Protezione Civile, aiutando a coprire i turni di presidio al centro vaccinale dell’aeroporto. Solo lo scorso 17 dicembre, al compimento degli 80 anni, ha lasciato il servizio attivo.

Nella mattinata di martedì 18 gennaio 2022, il Sindaco Luca Baracco e l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Isabella gli hanno consegnato una targa, quale riconoscimento per le tantissime ore di lavoro dedicate alla collettività, sempre con competenza, professionalità e dedizione.