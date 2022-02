“Tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”. Pablo Picasso

Grotte di Ellora

Ellora è un complesso situato nello stato del Maharashtra, è stato fin da tempi antichi contemporaneamente centro di pellegrinaggio di 3 grandi religioni: buddhismo, brahmanesimo e giainismo. Su un tratto di due chilometri, lungo la roccia nell’altopiano del Deccan, si trovano alcune delle più belle opere d’arte dell’antica India, le grotte di Ellora. Situate a 30 km dalla città storica di Aurangabad, ci sono 5 grotte Jain, 12 grotte buddiste e 17 grotte indù che si trovano fianco a fianco, racchiudendo così l’armonia religiosa che è radicata nella cultura indiana. Le Grotte di Ellora dal 1983 sono un patrimonio mondiale dell’UNESCO.

A sud del complesso si trovano le grotte buddiste, numerate da 1 a 12, costruite tra il 600 e il 730 d.C. Mentre la grotta 6 è stata la prima grotta buddista, le grotte 11 e 12 sono state costruite alla fine del periodo. Le grotte sono viharas (monasteri) e stupas (santuari) che sono adornate con suggestive sculture di Buddha. La Grotta numero 10 o la Grotta Vishvakarma, è conosciuta anche come la Grotta del Falegname, perché l’incredibile finitura della roccia dà l’aspetto delle travi di legno. L’elaborata grotta ha un portico, otto celle e una massiccia sala di preghiera con una statua di Buddha alta circa 5 metri nella posa della predicazione.

Le grotte indù numerate 13-29, sono state costruite in due periodi: 550-600 d.C. e 730-950 d.C. Un’iscrizione particolarmente famosa è quella della Grotta 15, fatta dal re Rashtrakuta Dantidurga affermando di aver pregato in quel tempio. Una caratteristica dei templi di Shiva era il lingam che simboleggia il fallo di Shiva e lo yoni che simboleggia il grembo di Shakti, la Suprema Madre Divina, che occupano il posto d’onore al centro di ogni santuario. Di tutti i templi indù che si trovano nelle Grotte di Ellora, quello che spicca per la sua genialità artistica è il Tempio 16 di Kailasa, una meraviglia architettonica e la più grande struttura monolitica del mondo. L’intero tempio misura 50 metri di lunghezza e 33 metri di larghezza e 30 metri di altezza. La costruzione di questa meraviglia dell’ottavo secolo ha richiesto la rimozione di 200.000 tonnellate di roccia.

Le pareti del tempio sono decorate con sculture ornamentali di diverse figure mitologiche e sculture a grandezza naturale di animali, e con rappresentazioni erotiche di uomini e donne in preda alla passione. Una parte delle pareti racconta delle due epopee indiane, il Ramayana e il Mahabharata, raffigurate attraverso miniature.

Le 5 grotte Jain, numerate 30-34, sono state costruite tra il 730 e il 950 d.C. Queste grotte appartenevano alla setta Digambara del Jainismo ed espongono incisioni raffiguranti la sensibilità mitologica dei jainisti di allora. Le grotte, situate sul lato nord del complesso, comprendono elementi architettonici come le verande colonnate e i mandapa o portici del tempio. La Grotta 32 è impreziosita da bellissimi intagli di fiori insieme ad altri elementi decorativi, mentre la Grotta 30, conosciuta anche come Chota Kailasa, ospita due statue colossali del dio Indra, una con 8 braccia e l’altra con 12 braccia, in pose danzanti.

Grotte di Ajanta

Le grotte di Ajanta sono monumenti scavati nella roccia databili al II secolo a.C. che contengono dipinti e sculture considerati pietre angolari dell’arte religiosa buddhista e dell’arte pittorica monumentale. L’arte rupestre indiana vanta una ricca eredità che risale a migliaia di anni fa, e i portabandiera di quell’eredità sono le Grotte di Ajanta nel Maharashtra a circa 100 km dalla città di Aurangabad in una ripida gola vicino al fiume Waghur. Non c’è da stupirsi se le Grotte di Ajanta sono state dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

La costruzione delle Grotte di Ajanta fu possibile grazie al mecenatismo di due dinastie: le 30 grotte che si vedono oggi non sono state costruite insieme. Alcune sono del periodo Satavahana (II secolo a.C) e altre durante il successivo periodo Vakataka nel III secolo d.C.; questo è abbastanza evidente negli stili di costruzione delle rispettive grotte.

Le grotte più antiche si ritiene che siano state costruito tra il 200 a.C. e il 100 d.C. Queste grotte mostrano segni del massiccio impatto della setta Hinayana del buddismo che era prevalente durante il periodo Satavahana. La setta Hinayana non adorava Buddha nel modo in cui il culto è stato eseguito nell’induismo. Così, le grotte di questo periodo erano a forma di stupa o cupola costruito come un santuario buddista, e privo di dipinti o sculture di Buddha, mentre le altre sono viharas o monasteri.

La maggior parte delle grotte è stata costruita durante il periodo di Vakataka sotto il patrocinio dell’imperatore Harishena tra il 400 e il 500 d.C. Da allora, la setta Mahayana del buddismo che adorava il Buddha come un Dio era ormai entrata in voga. Così, le grotte di questo periodo hanno la vita e i racconti di Buddha scolpiti e dipinti sulle pareti a scopo di culto. Tutte le grotte del periodo Vakataka sono viharas ad eccezione di alcune che sono chaitya grihas ovvero sale di preghiera.

Ogni grotta ad Ajanta è una gemma archeologica che mette in mostra l’arte indiana al suo meglio. Mentre le grotte e le sculture in esse contenute sono state realizzate con il minimo indispensabile di martelli e scalpelli, i dipinti sono stati realizzati con elementi completamente naturali come coloranti vegetali, succo di lime, sterco di mucca, colla di riso, tuorlo d’uovo.

La Grotta 1 è naturalmente la prima grotta che si incontra ed è un tesoro di dipinti. La grotta ha una grande facciata, varie camere ornate con intagli e sculture in rilievo che adornano ogni sua superficie. Tutti i dipinti di questa grotta illustrano le storie della rinascita del Buddha, come descritto nei Jataka o racconti della letteratura buddista del IV secolo a.C. che descrive le precedenti nascite del Buddha.

Il punto principale della Grotta 2 è il soffitto impreziosito da disegni astratti di flora e fauna e da un’illustrazione significativa del notevole ruolo delle donne nella società di allora. Si trovano diverse sculture dedicate a Hariti, la dea buddista della fertilità. Questa grotta ospita anche alcuni fenomenali affreschi che raffigurano il sistema educativo del V secolo d.C. I dipinti sulle porte sono una caratteristica delle Grotte di Ajanta, e la Grotta 6 è il suo esempio migliore.