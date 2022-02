a cura di Giorgia Pace, Beatrice Valente e Giada Signorelli



Ed eccoci alla terza puntata della nostra rubrica dedicata alle ricette che dai social arrivano sulla nostra tavola. Questa volta vi presenteremo la “tortazza”. Una delle ragazze che ha condiviso la sua ricetta e che per questo è diventata molto famosa è stata @ludochela su Tik Tok. La tortazza al microonde è il dolce più veloce che ci sia; bastano davvero 5 minuti per avere un dolce fumante e davvero delizioso da servire ai vostri amici.

Prendete una tazza e versatevi un uovo, mescolate e aggiungete lo zucchero, continuate a mescolare ed aggiungete il latte (che non deve essere freddo di frigo), aggiungete burro fuso, cacao, farina e lievito setacciati, mescolate il tutto e poi cuocete nel forno a microonde a 800 watt per 2 minuti.

Servite con un po’ di zucchero a velo.

Ve la consigliamo: è una ricetta veloce ma molto buona, perfetta da mangiare con i vostri amici.