Licia e Dart sono partiti: arriveranno a destinazione tra un anno.

Non parliamo di una coppia di personaggi dei cartoni, ma di un sistema che cercherà di deviare, impattandoli, un paio di asteroidi.

Una sorta di prova generale nel caso un corpo celeste minacciasse la Terra, proprio come nei migliori film di fantascienza, tipo “Armageddon” o “ Deep impact”.

La coppia in questione non è una minaccia per noi, e speriamo la deviazione non si risolva nell’ennesimo colpo di sfiga per l’umanità, visto come stanno andando ultimamente le cose per noi sapiens.

Detto questo, alcune considerazioni: intanto perché cercare di deviarne la traiettoria? Sarebbe portatore di un grande cambiamento, di pulizia, di un mondo nuovo: una sorta di Epifania.

Guardiamo intorno: non ci sopportiamo più, siamo antipatici gli uni agli altri, viviamo ammassati, voraci ed egoisti nel cercare di marcare il nostro pezzetto di territorio sempre più piccolo, cattivi e nervosi, intolleranti.

Allora perché deviare l’eventuale astro in arrivo che farebbe veramente tabula rasa di… di tutto!

Invecchio, e come tutti i vecchi sono insofferente a tutto ciò che mi circonda e come me tanti altri, perché siamo la maggioranza ormai. Non ci tolleriamo nemmeno tra simili, in coda alla cassa del supermercato, quando ci fanno lo sconto vecchiaia, o alla posta, al mattino presto, al gelo.

Non sopporto più la TV, Ballando con le stelle, X Factor, Le isole dei famosi, i Grandi Fratelli, i cartoni giapponesi, i bambini che cantano come adulti e gli adulti che cantano come lo sapessero fare. Non reggo più lo sport commentato da cretini che urlano anche quando l’attaccante del Brescello insacca alle spalle del portierino del Francavilla; perché ormai si urla sempre: la pubblicità, la voce del call center con sotto una musica assordante, tranne poi sentire poco e male l’operatore di madrelingua Sindhi.

Non sopporto più chi ha solo certezze, quelli che non dicono “Buon Natale” per non offendere e quelli che si offendono, quelli che devono avere un coach, quelli che sono più bravi in cucina, quelli che non sbagliano mai in quanto unti dal Signore e vogliono il patriota Berlusconi al Quirinale.

Quelli che dall’alba al tramonto postano su Facebook decine, centinaia di frasi fatte, aforismi, citazioni, massime di pensatori, filosofi, poeti e scrittori.

Frasi spesso mai scritte o pronunciate il più delle volte. Tutte perle di saggezza ma mai, dico mai, nessuno che ne scriva una di proprio pugno. Quelli che gridano “svegliatevi” e “non ce lo dicono”.

Quelli che inneggiano a Greta e poi sono i più energivori sul pianeta.

Basta no vax, terrapiattisti, basta gente che va a vaccinarsi col braccio in silicone, o che passando dà una pacca sul sedere ad una donna ma guai a farlo con la loro madre.

Dovrà essere bello grande e carico di ferro il meteorite, tanto da procurare lavoro ai geologi e agli archeologi dell’anno 3622.

Poi il silenzio, finalmente, rotto solo dal timido armeggiare delle zampette di qualche insetto scampato all’ira di Dio, protetto dal suo involucro chitinoso.

Pace. Pace per un nuovo inizio. Perché, come disse il mio dentista quando aprii la bocca, “occorre distruggere per poi ricostruire”.