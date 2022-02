Si è tenuta l’assemblea degli aventi diritto per

formare il direttivo della nostra bocciofila, per assegnare le cariche

dei prossimi tre anni. Ha votato il 75% degli aventi diritto: a causa

di disguidi non imputabili alla società, alcune lettere di convocazione sono arrivate in ritardo o non sono state consegnate, per questo il direttivo uscente chiede scusa ai soci.

La composizione del direttivo per il prossimo triennio ha visto la conferma

del presidente Mario Cabodi, che sarà coadiuvato dal segretario Luigi Depaoli, dal neo eletto vicepresidente Valter Leonarduzzi, dal tesoriere Paolo Da Ros.

Presidente Onorario Eugenio Bertolino, direttori sportivi Enrico

Castagno e Carlo Artuso, alle direzione delle gare sociali si impegneranno Mario Cabodi,

Renato Biolatto e il neo eletto Marco Crepaldi; campi e strutture

saranno gestiti da Livio Vietti, Fernando Murzilli e Carlo Artuso, per i

rapporti con la Federazione Italiana Bocce l’incarico spetterà al

vicepresidente Valter Leonarduzzi e al tesoriere Paolo Da Ros.

Mario Cabodi ha salutato così il nuovo direttivo: “Nel porgere il benvenuto ai nuovi componenti, auguro un felice triennio boccistico pieno di soddisfazioni nella consueta armonia della nostra Associazione”.

Il saluto del vecchio direttivo