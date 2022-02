Fra i vari interventi di sistemazioni stradali varie preannunciati dall’Amministrazione Comunale di Caselle, con lavori pianificati per la prossima imminente primavera, è stata data notizia anche della realizzazione prevista di un nuovo posteggio in via Audello. Spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Isabella: “Si tratta dell’utilizzo di un terreno di proprietà comunale, verso la fine di via Audello, sulla sinistra procedendo verso l’esterno; poco prima della svolta a destra verso strada Salga, c’è il terreno, ove attualmente c’è una baracca e un orto, che ora ritorna al pubblico utilizzo”.

Dalla delibera di giunta n° 3 del 20 gennaio 2022 ulteriori dettagli: l’appezzamento di terreno in questione era diventato di proprietà comunale a seguito del P.E.C. n. 19/5676/89, che prevedeva tra l’altro la dotazione di aree per opere di urbanizzazione. Le opere di Urbanizzazione previste nel richiamato P.E.C. sono state realizzate dal Comune prevedendo però la sola realizzazione del marciapiede e del sedime stradale escludendo i parcheggi pubblici come individuati nel P.E.C. Per la realizzazione dei parcheggi, non eseguiti in precedenza, ora si è incaricato il Settore Opere Pubbliche del Comune di Caselle T.se di sviluppare una proposta economico-progettuale. Il Quadro Economico di riferimento predisposto prevede per la realizzazione l’importo complessivo di 60.000 euro. L’area oggetto d’intervento ha una superficie di circa 420 mq e consente la sosta per 17 veicoli. La proposta progettuale comprende le aree di manovra, la canalizzazione per la raccolta dell’acqua piovana e l’installazione di due punti luce oltre alla realizzazione di un dosso di rallentamento da collegarsi ai marciapiedi esistenti.