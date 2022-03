“Quando avverti le farfalle al cuore”, questo il titolo introduttivo dell’incontro con la cittadinanza, organizzato dal Comune di Caselle in collaborazione con l’ASL To4 e l’Associazione Prevenzione e Salute, svoltosi sabato 12 marzo in Sala Cervi.

Alla presenza di una nutrita platea, hanno introdotto il dibattito il Sindaco, Luca Baracco e l’Assessore Angela Grimaldi, per passare la parola al Prof. Gaetano Senatore, Direttore della cardiologia dell’Ospedale di Ciriè.

Moderava il dr. Alberto Massasso, medico dello sport e Consigliere delegato alla “Promozione della salute”.

Il prof. Senatore ha spiegato nello specifico cosa è e come si avverte questa tipica “aritmia”, che se avvertita e curata in tempo, attraverso eventualmente anche un intervento chirurgico, permette la guarigione ed un buon mantenimento della qualità di vita.

Nell’intervento successivo il dottor Stefano Dinatale ha raccontato la sua personale esperienza circa il vissuto di tre suoi pazienti, due dei quali, dopo la diagnosi di aritmia, sono stati curati con successo in ospedale, mentre il terzo, presente in sala per ringraziare, ha beneficiato della diagnosi attraverso l’elettrocardiogramma al quale si sottopose nel corso della “Giornata del cuore” di tre anni or sono: si è perfettamente ristabilito proprio grazie ad una diagnosi precoce e alla prevenzione, parola chiave.

Per ultimo è intervenuto il prof. Prospero Cerabona, Presidente Senior Piemonte Federazioni, che ha sottolineato quanto sia importante il ruolo della medicina del territorio, che deve collaborare con le istituzioni e le associazioni i volontariato e non, in modo da creare una rete che procuri benefici ai pazienti innanzitutto, sollevando in parte i medici di famiglia, le ASL ed i presidi ospedalieri.

Al saluto finale l’Assessore Grimaldi ha ringraziato i presenti per la partecipazione, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Croce Verde Torino Sezione di Borgaro-Caselle, quest’ultima presente in sala con i propri militi.