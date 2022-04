Giornalisti e cittadini hanno ascoltato venerdì 15 aprile scorso, in Sala Giunta, la voce del dottor Andrea Fontana nella sua presentazione della lista:” Caselle Futura-Insieme per Fontana Sindaco”. Con il dr. Fontana erano presenti al tavolo dei relatori Andrea Dolfi e Roberto Gianpietro, consiglieri di opposizione nell’amministrazione uscente, e il prof. Alessandro Stanchi, docente di economia all’ateneo torinese.

Il dr. Fontana ha subito evidenziato come la sua intenzione sia sempre stata ed è, quella di non essere legato ad una politica “regionale” né tantomeno “romana”, bensì di volere una politica semplice, fatta di cose semplici alla portata di tutti.

Il programma particolareggiato è in fase di sviluppo e verrà proposto nelle prossime settimane, tuttavia alcuni punti sono stati toccati, quello della viabilità, delle strade non curate, dei dossi, dei rifiuti in ogni dove e dello squallore del Baulino vecchio.

Il programma sarà imperniato su uno sviluppo economico che sarà parte fondamentale del nuovo corso degli amministratori in caso di vittoria.

Dare un futuro ai giovani, creando posti di lavoro, belli e remunerativi e approfittare della presenza dell’aeroporto, per attrarre sul territorio imprese commerciali che possano avere prospettive di restare in Caselle e non migrare a Torino, solo perché la città è più attraente.

Anche Caselle ha le sue caratteristiche che vanno valorizzate, basti pensare al Castello, ai Battuti, ai cortili storici del nostro centro.

Questo è quanto – di massima – intende portare avanti questa nuova lista civica.

La competizione è aperta.