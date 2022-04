Luca Alberigo da qualche settimana ha lanciato sulla pagine Facebook “Caselle Torinese” un’interessante iniziativa relativa, tesa a conoscere il mondo commerciale e le abitudini di acquisto della nostra città. L’iniziativa è racchiusa in un questionario, anonimo e di facile compilazione, che si può sintetizzare in queste due semplici domande:

qual è lo stato di salute del commercio nel nostro paese?

quali sono le abitudini di acquisto dei consumatori di Caselle?

A oggi un centinaio di persone ha dedicato i pochi minuti necessari a rispondere alle domande della ricerca avviata. I dati raccolti saranno utili per far comprendere le esigenze dei consumatori e, eventualmente, consentire agli esercenti di Caselle di intervenire sulle loro strategie commerciali. Nel prossimo numero “ Cose Nostre” darà conto dei dati emersi dalla ricerca: volete contribuire? Bastano davvero 5 minuti!

Il questionario è disponibile qui:

https://forms.gle/TrPn1gMrHrizESEf9