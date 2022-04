Dopo 1.500 km di viaggio da Trieste, sono arrivati a Chişinău, capitale della Moldavia, i quattro mezzi antincendio donati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, ai colleghi moldavi, in sostituzione di altrettanti mezzi consegnati all’Ucraina. Nelle foto alcuni momenti della cerimonia di consegna, presenziata dall’ambasciatore italiano, dal segretario di Stato del Ministero degli affari interni della Repubblica di Moldavia e dal capo dell’Ispettorato generale per le situazioni di emergenza. Fra i Vigili del fuoco che hanno partecipato alla missione, provenienti dai Comandi di diverse regioni d’Italia, c’e anche il casellese Gioacchino (Jack) Alfino. Il rientro del gruppo è ora in corso, con arrivo previsto nel pomeriggio di venerdì 15 aprile.