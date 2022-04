Riceviamo e pubblichiamo

“In seguito alla diffusione di notizie fuorvianti su testate giornalistiche locali, come parlamentari e consiglieri regionali piemontesi del Movimento 5 Stelle vogliamo affermare con fermezza che non ci saranno liste o candidature riconducibili al Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Caselle Torinese. Nessuno può pertanto vantare l’appoggio del Movimento, né appropriarsi del simbolo. In caso contrario non esiteremo a rivolgerci alle autorità competenti.”

Parlamentari e consiglieri regionali M5S Piemonte

Ufficio Stampa

MoVimento 5 Stelle Piemonte