Riceviamo da Angela Grimaldi e integralmente pubblichiamo.

Non a tutti i costi, non a costo di tutto!

Viviamo un momento storico complesso sia a livello nazionale sia a livello locale. Il percepito è spesso lontano dalla realtà ed il raccontato prevale sul vissuto. Credo fermamente nel valore aggiunto del ruolo femminile in questa società: sono certa che quando aumenteranno i contributi femminili nelle posizioni apicali e a favore della collettività tutta avremmo raggiunto il vero senso della parità ed il vero senso di comunità. Credo nella politica, quella messa in campo ogni giorno a servizio della cittadinanza e allo stesso tempo credo negli ideali del Partito Democratico: Partito al quale appartengo sin dalle sue stesse origini, spesso usato e bistrattato a piacimento da tanti che lo vedono solo come spazio per acquisire visibilità o potere. Respingo fermamente ogni associazione e parallelismo simbolico tra il legittimo e doveroso dibattito interno (tra i principi di democrazia di cui si è dotato il Partito Democratico) ed il tema del conflitto, della lotta, della guerra (termini assolutamente inappropriati, perché riconducono a concetti quali odio e distruzione ben noti alle popolazioni che stanno vivendo nel loro quotidiano la paura della vera guerra). Ritengo, inoltre, che ogni percorso di cambiamento, soprattutto se rivolto verso la società, debba essere condiviso e vissuto tra e con la gente e che il “fair play” non sia tentare di “andare via con la palla” quando il gioco non ci piace anteponendo l’ambizione personale al bene della comunità. Provo allo stesso tempo un profondo senso di rispetto per il Segretario di Circolo di Caselle Torinese Stefano Oggiano che ha, pazientemente e meticolosamente, messo in campo in questi mesi un lavoro di condivisione ed un tentativo di sintesi anche laddove vi erano posizioni intransigenti e forti resistenze, in modo tale da consegnare un candidato/a alla carica più alta di una comunità. Ritenendo, quindi, che debba essere più forte il senso di responsabilità nei confronti della Città e dello stesso Partito rispetto alle aspirazioni personali e convinta che debbano prevalere i principi espressi poc’anzi, ho deciso di mettermi a disposizione del Segretario, della comunità e del candidato del Partito Democratico che sposerà i principi del percorso e del lavoro che ho intrapreso in questi anni rivolto alle tematiche della legalità, della parità, della rappresentanza delle tante figure silenti, della partecipazione, … Aspetti che ritengo fondamentali e che necessitano di cura e di condivisione con tutti gli attori di quella che desidera essere una vera e propria squadra. Ritengo la mia scelta non sia un “passo indietro”, ma bensì un “passo insieme”, cercando di agevolare allo stesso tempo il percorso di individuazione di una figura che possa rappresentarci tutte e tutti, a servizio degli altri, soprattutto degli ultimi, per prepararci ad una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza che ognuno di noi ha, indipendentemente dal sesso e dal ruolo sociale, e che può mettersi a disposizione degli altri, senza tentazioni di superiorità, ma per raggiungere quegli scopi alti che a volte sono lontani alla politica nazionale perché spesso ignara del vissuto quotidiano del popolo. Perché ci si possa nuovamente innamorare e sentirsi rappresentati dalla politica e non distanti da essa come se fosse una realtà astratta. Perché la democrazia è partecipazione ed i nostri nonni hanno perso la vita per consegnarci un presente ed un futuro composto di diritti che non sono cortesie e di doveri che sono responsabilità senza lasciare spazio all’egoismo: tutti aspetti che non possiamo più permetterci di perdere di vista. Per tutti questi motivi mi unirò all’Assemblea degli Iscritti del Partito Democratico nel votare il candidato a Sindaco di questa Città che meglio incarnerà quanto evidenziato.

Angela Grimaldi