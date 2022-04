“In molti lo avete proposto e quindi ho pensato di organizzare questa iniziativa benefica. In pochi giorni, grazie alla generosità della gente, abbiamo raccolto 803 kg di cibo per cani e gatti delle persone sfollate” informa il dottor Andrea Fontana, medico veterinario con studio a Caselle in via Bianco di Barbania. L’iniziativa era partita il 30 marzo. Sabato 9 aprile tutto il materiale donato è stato consegnato ai volontari Remo e Paolo dell’iniziativa AiutiAMOci di San Carlo Canavese, don Luca e don Baba e alle missioni Consolata, che provvederanno alla consegna per l’emergenza ucraina assieme a tanti altri beni di prima necessità.