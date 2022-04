Una nuova realtà imprenditoriale è stata inaugurata a Caselle sabato 9 aprile scorso.

Si tratta di un ufficio di gestione del noleggio auto: un servizio esclusivo affidato alla terza generazione della famiglia Barra: sarà Maria Laura, la figlia di Daniela e Gianpiero, nipote di Domenico, a condurla.



All’inaugurazione, ovviamente, era presente anche Domenico, il fondatore e anima della omonima Officina e Carrozzeria, il quale ha da tempo passato il testimone al figlio Gianpiero, ora a capo dell’azienda.

Con la benedizione di più alti vertici – presenti a Caselle – di RENTAL PLUS, marchio nazionale di noleggio a breve, medio, lungo termine un nuovo servizio è approdato a Caselle e ha sede in Strada Aeroporto, 18.

La DMG Servizi, fa capo a Maria Laura Barra e a Daniela Siccardi, ed è la società di servizio, a cui è stato affidato l’incarico di gestire i clienti che desiderano noleggiare un’auto.

Un servizio questo sempre più richiesto che viene ormai preso in considerazione sia nei casi di noleggio a lungo termine – tre, quattro anni – rivolto ad aziende o professionisti, sia nei casi di noleggio a medio – breve termine, per servire clienti di passaggio a Torino, che vi accedono attraverso il nostro aeroporto.

La scelta aziendale di RENTAL PLUS, è quella di avvalersi di autovetture di tutte le case produttrici: dalla piccola, alla media e fino alla grande cilindrata, in modo da soddisfare tutte le esigenze.

Caratteristica particolare della RENTAL PLUS, quella di procedere sempre alla manutenzione sia di meccanica che di carrozzeria ai massimi livelli, al fine di affidare ai clienti sempre auto sicure e con il massimo dei confort.

Non abbiamo dubbi che questo nuovo inserimento commerciale nel tessuto operativo della nostra città possa avere successo, proprio per l’abbinamento di un servizio da e verso l’aeroporto, sia rivolto a passeggeri in transito che verso aziende e privati del territorio.

Auguri dunque alla giovane Maria Laura ed a tutta la famiglia Barra.

Un altro bel tassello si è inserito nella “città dalle ombre veloci”.