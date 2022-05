Mario Chiadò Rana, primo a destra, è stato l’unico a uscire vittorioso dal bocciodromo di Chieri

Terza giornata di campionato e in programma la trasferta a Chieri per l’incontro tra la nostra bocciofila e la Chierese. Dopo la sconfitta casalinga, in zona Cesarini, maturata nella seconda giornata, si modifica la nostra formazione ma purtroppo il risultato non lascia dubbi: gli avversari chieresi giocano meglio di noi. Il solto, encomiabile Mario Chiadò Rana, domina la gara individuale per 13-0, ma si conclude poco dopo, con una sconfitta, la prova della coppia Eugenio Bertolino e Alessio Chieregatti, per 3-13. A seguire, finisce la prova della terna Marco Crepaldi-Paolo Da Ros-Valerio Borla (sostituito nel finale da Carlo Artuso), sconfitti per 0-13, e in ultimo la coppia Bartolomeo Riberi e Giulio Fiorito vengono sconfitti per 2-13. Risultato finale: Chierese – Bocciofila Casellese 6 -2. Nella prossima giornata, in programma il 16 maggio riposeremo e in campo ci saranno Pianezza e Chierese. Riprendiamo il 23 maggio con la trasferta a Pianezza. Vedremo di rivoluzionare le formazioni per un miglior risultato.