CORNAJASS(Settembre 1940)

Ale nèire ‘d cornajass1

da le nìvole an tempesta.

Con na gran cagnara ‘d festa

calo giù ‘n mes ai rivass2.

Dai rivass, cogià për tèra,

come ‘d ròba dësmentià

sangonanta3 e sbërgnacà

j’é la carn dij mòrt an guèra

e ij croass a fan baldòria

che për lor l’é na cucagna

quand ch’a treuvo sla campagna

ij profit d’una vitòria.

Dòp ël past ij cornajass

giro ‘l vòl për d’àutre tère.

Daspërtut j’é ‘d neuve guère

ch’ampinisso ij sò gavass4.

L’é parej che ‘l mond a gira

e Nossgnor l’é mòrt an Cros

përché j’òmini – scaros5!

a rivèisso a costa mira.

Pòvre vite dij soldà

tuti fieuj ‘d n’istessa mama

tuti ‘nvisch ‘d n’istessa fiama

che la Mòrt l’ha dëstissà.

Coj ch’a stërmo ‘nt le bandiere

la superbia e l’ambission

për la smania dij milion

l’han possaje a le frontiere…

e ij soldà robust e bej

an sugnand amor e glòria

con la scusa ‘d fé la stòria

van massé d’àutri fratej.

Chërdo ‘d batse – bonomass!

për soa gent e për soa tèra

e a san nen ch’a fan la guèra

për l’aptit dij cornajass.

1. Cornajass, croass: corvi

2. Rivass: dirupo, riva scoscesa e boscosa

3. Sangonanta: sanguinante

4. Gavass: gozzo

5. Scaros: disgustoso, schifoso (riferito a persone); ripugnante, sporco, sudicio (riferito a cose)

Il corvo ha fama di “uccello del malaugurio”. La fama malaugurante gli deriva anche dalla sua predilezione per le carogne, che ha dato origine ad espressioni come «Finire in pasto ai corvi», per indicare il morire (magari anche insepolti).

LA MADÒNA DIJ SOLDÀ

A tutte le mamme che piangono il figlio caduto (1942)

Quand che l’ombra a së sparpaja1,

che la neuit l’è ‘ncaminà

cala giù sij camp ‘d bataja

la Madòna dij soldà.

L’è vestìa ‘d lanëtta scura,

l’ha ‘n facin mach gròss parej,

na gran coefa2 ‘d sepoltura

e na stèila ‘nt ij cavej.

Trista trista, sola sola,

come n’ombra dësmentià3

sensa gnun ch’a la consola

va ciamand ij sò soldà.

Va ciamandje ‘nt le campagne

va ciamandje ‘nt le sità,

giù ‘nt la val e sle montagne,

‘nt le pianure abandonà…

Ma ij soldà cogià për tèra,

tra le ròche ò ‘n mes ai fen,

ma ij soldà son mòrt an guèra,

ma ij soldà a-j rispondo nen.

Tantutun4 chila as jë treuva,

s’anginoja vsin a lor

con na pen-a sempre neuva;

la Maria dij set dolor.

L’ha pà ‘l deuit5 d’una gran dama

d’na regin-a ancoronà,

l’è mach pì na pòvra mama,

ch’a l’è mòrtje soe masnà.

Un për un Chila a-j dësvija,

Chila a-j ciama pian pianin:

«Su… masnà, ch’i ‘ndoma via,

su… masnà, ch’i diso ‘l bin6.

«Goarda ‘n pò… j’è sì toa mama,

finalment a l’è rivà.

J’è toa mama… j’é toa mama.

Lev-te sù, ch’i torno a ca».

Tuta neuit la Madonin-a

va giranda për parej

con la facia fin-a, fin-a,

con la stèila ‘nt ij cavej …

Quand che ‘l cel l’è ‘nsserenasse,

quand ch’as leva a pen-a ‘l dì,

tuti ij mòrt son dësviasse

ij sò mòrt son tuti lì.

Chila a-j goarda. Chila a-j conta…

«Òh! Nossgnor… Vàire ch’a son! …».

Peui man man che ‘l sol a sponta,

come n’alba ‘d redension,

Chila a-j cheuj da tuta banda,

– tant j’amis come ij nemis –

s’jë radun-a tuti a randa7

e… a-j compagna an Paradis.

1. Sparpaja: spargere.

2. Coefa: velo usato dalle donne per coprirsi il capo.

3. Dësmentià: dimenticare. Dësmentiòira: esorcista.

4. Tantutun: tanto tuttavia.

5. Deuit: garbo. Mdd: Sensa deuit, sgarbato. Avèj bel deuit, mal deuit, avere buone, cattive maniere.

6. Bin: preghiera. Dì ël bin: dire le orazioni, pregare.

7. Randa: lato. Mdd: Da randa, Aranda, a lato.