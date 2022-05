Imboccata a Pianezza la strada statale SS24 diretta al Colle del

Monginevro ci dirigiamo verso il valico alpino delle Alpi Cozie situato 1860 m di quota tra

l’Italia e la Francia che collega la Valle di Susa con la Valle della

Durance. Si percorrono una ventina di chilometri per raggiungere in

bassa Valle di Susa, a cavallo del torrente Gravio, affluente di sinistra

della Dora Riparia, il comune di Condove (376m s.l.m.). Si oltrepassa

una prima rotatoria che dà accesso al centro dell’abitato proseguendo

fino a una seconda rotatoria dove si lascia la SS24 per risalire a destra il

rettilineo, seguendo l’indicazione per Mocchie, proseguendo fino a

raggiungere il ristorante Phoenix in via Magnoletto 18, presso il quale è

possibile parcheggiare in alcuni spazi delimitati o proseguire a

sinistra per poche decine di metri e parcheggiare nei pressi della

centrale idroelettrica prima del ponte sul torrente Gravio. Attraversato il

ponte ci incamminiamo svoltando subito a destra risalendo il torrente

per un breve tratto poi, alla sinistra, si imbocca seguendo la segnaletica

bianco-rossa il sentiero che alquanto ripido sale alla borgata

Magnoletto (609m s.l.m.). Qui continuando su di una stretta mulattiera

selciata attraversiamo la borgata; raggiunto un primo bivio si devia a

sinistra costeggiando muretti in pietra che delimitano prati ormai in

abbandono. Un breve tratto di respiro poi la mulattiera riprende a

salire avvicinandosi al Truc Bellaguardia (768m s.l.m.) inglobato nella

proprietà privata di Villa Bellaguardia, con tanto di laghetto,

totalmente recintata da staccionata. La successiva è Le Trune (827m

s.l.m.) che si raggiunge su ampi prati ben esposti, una piccola borgata

di otto edifici acquistata da un gruppo di otto ragazzi intenzionati a

recuperarla poco per volta in un luogo autosostenibile e in futuro avviare

attività didattiche rivolte ai bambini, con laboratori di bioedilizia,

energia alternativa, orticoltura, ecc… Seguirà un lungo traverso nel

bosco che sbuca in località Sette Strade dove al crocevia si devia

stretti a sinistra in direzione Colombatti. Percorrendo il sentiero

sulla dorsale che separa la valle principale da quella del Gravio si

incontra un’edicola votiva di recente restauro. Giunti a Colombatti

(987m s.l.m.), dove in posizione panoramica si trova la bella chiesetta

dedicata a Santa Lucia, al primo bivio deviamo a Sud proseguendo fino

ad imboccare il primo sentiero alla destra che porta a Combe (1107m

s.l.m.). Prima delle case al bivio presente si devia a sinistra per C.

Croce (1148m s.lm.) dove si affronteranno, ignorando le diramazioni su

entrambi i lati del sentiero, gli ultimi duecentonovanta metri di

dislivello per raggiungere sulla montagna di Condove la cappella di

Prarotto, edificata 1828 e dedicata alla Madonna della Neve (1437m

s.l.m.). Meta raggiunta, appagati dalle vedute, dal cammino; nel bosco,

su ampi prati di dorsale, su sentieri e mulattiere selciate, tra muretti

a secco a delimitare campi o sorreggere terrazzamenti ormai in

abbandono, testimonianze del passato quando l’utilizzo del suolo

significava stenti e fatica ma si procedeva lenti, con saggezza con

rispetto e cura della natura. Un cammino su di un percorso di circa nove

chilometri per un dislivello complessivo positivo di millecentocinquanta

metri circa, in un tempo di … beh, … dipende dal passo. Il ritorno

ricalca l’andata. Ai piedi della cappella che sorge in posizione isolata

alta sulla curva della strada che collega Condove con Maffiotto si

trovano una fontanella e il parcheggio per chi giunge in visita in auto

o per l’escursionista intenzionato, lasciata l’auto, ad avviarsi sul

sentiero per la Rocca Patanua (2409m) o la Punta Lunella (2772m).

Cartografia: Fraternali 1:25.000 n°4 Bassa Valle Susa