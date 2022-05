Sempre all’insegna dei service del Lions Club Caselle Torinese Airport, si

replica -dopo il grande successo casellese – la brillante commedia “Agenzia Matrimoniale”.

Lo spettacolo è programmato per domenica 5 giugno 2022 a Leini, presso il Teatro Civico Pavarotti di Piazza Vittorio.

L’entrata sarà libera a tutti, ma viene richiesta un’offerta il cui ricavato verrà utilizzato all’acquisto di un ecografo per l’Ospedale di Ciriè.

“La cifra necessaria è già stata raggiunta attraverso le offerte delle donazioni dei cittadini, -come ci spiega l’attivissima Presidente Mara Grivet -tuttavia non mancheranno le sorprese con una terza puntata, che allo stato teniamo riservata, per svelarla al momento opportuno”.

Appuntamento dunque con un doppio scopo domenica 5 giugno: quello di una serata di buon umore e per un contributo sociale utile alla popolazione per il nostro Ospedale di riferimento.