Inaugurata, sabato 23 aprile, con un concerto per organo e coro a Torino nella chiesa del Sacro Volto, la rassegna Organalia 2022, che prevede 36 concerti in varie località del Torinese, Canavese e Biellese.

La rassegna toccherà anche San Maurizio Canavese. L’appuntamento è per sabato 14 maggio, ore 21, nell’antica Chiesa Plebana del Cimitero, con un concerto per armonium e voce, con Elisa Barbero, mezzosoprano, e Alberto Pozzaglio all’armonium.

Ingresso a offerta libera. Obbligatorio l’uso di mascherina FFP2.