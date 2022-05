Un vivo successo di pubblico e di critica ha avuto la mostra personale di pittura della casellese Stefania Carollo svoltasia Venaria nella Sala espositiva comunale di via Mensa 34, un’arteria centrale della città della Reggia. La prof.ssa Stefania Carollo insegna” Arte e Immagine” nell’Istituto comprensivo di Ciriè 1. Il suo successo non sorprende vista la sua tecnica espressiva, ma soprattutto per le suggestioni fantastiche che creano i suoi dipinti. Da diversi anni quest’artista casellese che proviene dalla maturità del Liceo artistico di Torino e con il diploma di pittura dall’Accademia Albertina, ha alle spalle diverse mostre personali e collettive in Italia, e anche in Francia. Dopo una lunga sospensione questo rientro della Carollo – la vediamo nella foto con sullo sfondo alcuni suoi dipinti esposti nella mostra di Venaria – è non solo un ritrovarla ancora più brava e matura, ma vuol anche essere una tenue speranza che il mondo artistico di Caselle, in silenzio ormai da diversi anni, esca e riprenda a sognare, a esporre, a trovarsi.