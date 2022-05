“Creare più consapevolezza sul nostro territorio e sull’attività dell’escursionismo è uno dei pilastri su cui poggia il progetto di Hikers”, così dicono Federica Figliolo e Silvia Russello,

due delle anime dell’associazione nata “ per andare lontano”. Hikers è la traduzione inglese di escursionisti, camminatori instancabili fatti apposta per essere parte di una community come questa, nata nel 2020 in Piemonte, da un’idea proprio di Federica Figliuolo, e diventata un’associazione di promozione sociale da metà gennaio 2022. Grazie all’aiuto di Silvia Russello, vice-presidente dell’associazione, e altri cinque membri fondatori, in soli quattro mesi di vita Hikers conta già più di 200 associati e sui social media migliaia di followers.

Hikers è innovazione, formazione, scoperta, rispetto. Perché è nata? A questa domanda riFederica e Silvia rispondono così: ‘’Da tempo ormai sempre più persone, anche molto giovani, si sono avvicinate al mondo del trekking e dell’escursionismo. Hikers vuole offrire un punto di riferimento fresco e innovativo per comunicare questo mondo in maniera efficace. I valori sui quali si fonda il progetto sono: rispetto, scoperta, formazione, innovazione e comunità. L’associazione si propone di dare vita a una nuova generazione di escursionisti italiani, consapevoli del proprio territorio e del rispetto che va tenuto verso la natura e gli altri escursionisti.

”

“ Attraverso gli strumenti digitali, favoriamo l’incontro tra appassionati e diamo informazioni utili per praticare le attività di escursionismo nella maniera più sicura e consapevole, con un piglio decisamente giovanile.’’ Hikers, attraverso i suoi canali d’informazione, ogni fine settimana propone nuove escursioni e gite in montagna, ma non solo: convenzioni con marchi prestigiosi di settore e strutture ricettive in quota, capaci di completare il puzzle e aumentare l’interesse nei confronti di questa iniziativa.

Sul sito www. hikersitalia.it sono riportate tutte le attività, gli eventi e i progetti dell’associazione, mentre la pagina Instagram @hikersitalia rappresenta un punto di riferimento per i membri della nuova, frizzante famiglia, fatta di gente che vuole dare un senso ai propri passi.