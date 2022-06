Sono stati 49 gli iscritti del Centro Incontro Caselle che hanno partecipato al raduno regionale tenutosi, domenica 29 maggio, a San Damiano d’Asti. Una ventina i Centri Incontro e Centri Anziani piemontesi che si sono ritrovati nella località monferrina. Al mattino sfilata in corteo accompagnati dalla banda musicale e dagli sbandieratori del Comitato del Palio di San Damiano. Pranzo nei tre punti ristoro allestiti nel paese. Nel pomeriggio possibilità di visitare il mercatino dell’usato o di partecipare ai balli in piazza.

Nel mese di giugno, da domenica 5 a domenica 19, è previsto il soggiorno marino a Cattolica.

Il presidente Ambrogio Martufi conferma inoltre che si sta nel frattempo organizzando il pranzo di Ferragosto, nell’ambito del programma “Non lasciamoli soli”, e la prossima uscita in bus prevista a Mondovì, a settembre in data in corso di definizione.