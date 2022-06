Molta attesa e curiosità nella città dell’aeroporto per il primo Consiglio Comunale con il ritorno di Beppe Marsaglia come primo cittadino.

Il Consiglio Comunale è convocato a Palazzo Mosca per giovedì 30 giugno, alle ore 18. Stesso orario, quindi, come per la precedente amministrazione, e vedremo se già questa scelta provocherà proteste nelle opposizioni, come capitato con le consiliature sotto Baracco. Elemento invece di discontinuità, invece, sarà la nomina, prevista nell’ordine del giorno, delle figure di presidente e vice-presidente del Consiglio Comunale, posizioni senz’altro importanti nel funzionamento del parlamentino casellese, e che non erano state individuate nel precedente consesso.

Scorrendo i principali altri punti all’ordine del giorno, al primo e al secondo posto gli adempimenti conseguenti alle procedure elettorali, con la convalida degli eletti e il giuramento del nuovo sindaco.

Seguiranno, e saranno ovviamente da seguire con attenzione, l’approvazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e le comunicazioni del sindaco in merito alla nomina dei componenti della giunta.

Previste inoltre, nell’ordine del giorno, le elezioni dei componenti della commissione elettorale comunale e dei rappresentanti del Comune di Caselle nel consiglio dell’Unione dei Comuni Nord Est.

Come già entrato in uso durante il periodo pandemico, si potrà seguire il Consiglio Comunale anche in diretta streaming tramite il canale You Tube “URP Caselle Torinese”.