Mentre si attende a momenti la notizia della convocazione del primo Consiglio Comunale della nuova Amministrazione Marsaglia, con un comunicato stampa datato 21 giugno Franco Zaccone, eletto nella lista Caselle nel cuore con il record di ben 408 preferenze, fa sapere che, per il momento, farà il semplice consigliere delegato:

“Caselle, 21 giugno

Il risultato elettorale ottenuto il 12 giugno che mi ha premiato con 408 voti di preferenza, facendomi risultare il primo eletto di questa tornata elettorale, mi impone prima di tutto di ringraziare i cittadini casellesi che hanno voluto premiarmi e hanno dimostrato la loro stima nei miei confronti. La mia assenza dalla scena amministrativa cittadina, durata 13 anni, mi obbliga, ora, ad una scelta temporanea di responsabilità: rimanere per il momento nella semplice posizione di consigliere delegato. Tredici anni lontano dalla vita amministrativa sono davvero molti in un mondo che è cambiato velocemente e con nuove modalità di governo cittadino e leggi e norme che mutano vorticosamente. Questa mia scelta ha l’obiettivo di reinserirmi gradualmente nelle dinamiche amministrative del Comune. Questo, tuttavia, non significa che non sarò, come sempre, in mezzo ai cittadini, pronto ad aiutarli a risolvere eventuali problemi che si presenteranno. Ringrazio anche il Sindaco Giuseppe Marsaglia per l’opportunità che mi ha concesso di far parte della sua lista e della sua squadra

Franco Zaccone”.