23 maggio 1982, a Torino in Piazza San Carlo si teneva il Grande Concerto per la Pace organizzato dall’Anbima Piemonte (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome). Quasi quarant’anni esatti dal recente Note per la Pace a Ceretta il 23 aprile, di cui vi ho raccontato nel numero scorso. A riprova che la musica è da sempre un grande farmaco per curare gli odi ed i conflitti. Stare insieme nel linguaggio universale della musica ci fa sentire quanto è importante integrarsi e comprendersi anziché combattersi.

A Ceretta ci rimane la targa di partecipazione ma non sono riuscito a trovare molte informazioni di prima mano sull’evento di quarant’anni fa, nessuno dei musici di oggi era presente. Ricercando nell’archivio storico de La Stampa di Torino alla data del 24 maggio 1982 si trova un trafiletto non firmato, in cui leggiamo tra l’altro: “Settemila musicisti, provenienti da 120 complessi bandistici del Piemonte hanno suonato davanti ad oltre 50 mila persone che riempivano letteralmente la piazza. Il maestro Antonino Tatone (allora presidente regionale dell’Anbima – n.d.r.) ha diretto la maxibanda. Mai bacchetta di un direttore di orchestra ha avuto tanti musicisti a sua disposizione”. In mattinata le bande avevano presentato il loro repertorio in 25 piazze della città per poi riunirsi nel pomeriggio in quattro cortei e confluire in piazza San Carlo alle 17.00. Tutti insieme per la Corale n. 34 di Bach e “Stoccolma” gran marcia per banda di Vidale mentre come finale veniva eseguito l’Inno alla Gioia, d’obbligo essendo ormai divenuto inno ufficiale europeo (1972). Era presente alla manifestazione un nome celebre: il sindaco di Torino Diego Novelli.

A quale guerra si riferiva il concerto? Non sappiamo ma poco importa. In quei giorni occupava le pagine dei giornali la guerra delle Falkland (Malvinas), non ancora al suo tragico epilogo, mentre covavano gli odi settari che dopo qualche mese avrebbero fatto deflagrare il conflitto civile in Libano. Oggi l’Ucraina e tutte le altre guerre meno presenti sui social ma altrettanto orrende per gli uomini, per i bambini e per le donne (soprattutto) che le subiscono.

Prossimi impegni?

Passato il Covid (sarà vero?) in giugno riprendono gli impegni tradizionali della Filarmonica. Accompagnamento musicale della processione del Corpus Domini il 19 giugno a Ceretta ed il concerto d’estate il pomeriggio del 25 giugno, ospiti della Parrocchia in cortile salvo maltempo.