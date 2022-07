Sono diverse le novità che contraddistinguono la prima “notte bianca” promossa dalla nuova Amministrazione Marsaglia a Caselle. A cominciare dalla scelta del giorno, un inedito giovedì, per arrivare alla scelta del nome: Artigian Gusto – Eccellenze italiane. “Nonostante il poco tempo dal nostro insediamento – affermano dal municipio di piazza Europa – abbiamo voluto regalare a cittadini e commercianti una serata di festa”.

Incaricata dell’organizzazione, l’agenzia torinese Different Events MC, al suo esordio nella città del’aeroporto, ma che vanta sul suo sito l’organizzazione di più di 500 eventi in 13 anni di attività.

Come suggerisce il nome scelto per la manifestazione, saranno due i filoni su cui si struttura l’evento: l’enogastronomia e l’artigianato, con la precedenza data alle attività di negozi e botteghe casellesi, che potranno allargarsi all’esterno dei locali normalmente occupati. Oltre cinquanta gli esercizi che hanno aderito. Quindi, per le vie del centro storico, dalle 17 a mezzanotte, si troveranno punti di ristoro di tutti i tipi, prodotti tipici, hobbisti, stand di agricoltori ed artigiani, esposizione di auto e moto, artisti di strada, truccabimbi e altri giochi, punti di intrattenimento musicale, eccetera. In via Mazzini, in particolare, ci saranno dimostrazioni sportive a cura di associazioni del territorio: un campo di pallavolo, canestri per provare il basket, spazi per l’atletica leggera.

Previste ovviamente modifiche alla mobilità, con divieti di accesso e sosta nelle vie del centro storico a partire dalle ore 15