Il primo giorno d’estate, ormai da quarant’anni è consacrato alla Festa Internazionale della Musica in tutta Europa ed in molti altri paesi del mondo. E’ nata nel 1982 in Francia durante la presidenza Mitterand ed è collegata al nome di Jack Lang celebre Ministro della Cultura. Jack, da buon politico, si impadronì dell’idea che era stata originalmente proposta negli anni Cinquanta da André Henry (che ne rivendica ancora la paternità) e poi dal musicista americano Joel Cohen e la fece realizzare a Maurice Fleuret direttore della musica e della danza al ministero. Lo scopo era di far tirare fuori ai francesi dagli armadi cinque milioni di strumenti musicali che non si usavano più e rischiavano di finire “à la poubelle”! Efficacissimo lo slogan “Fate della musica”, che in francese si pronuncia alla stessa maniera di “Festa della musica”. Qualsiasi genere di musica vi piaccia, a qualsiasi livello voi siate, suonatela.

Anche la Filarmonica Cerettese il 25 giugno ha voluto inaugurare questa estate 2022 con un concerto improntato alla leggerezza ed all’ottimismo. Una prima parte con brani originali per banda che vogliono un po’ più di attenzione da parte del pubblico ed una seconda parte leggera con rock e reggae. Nell’intermezzo un brano inusuale: la “Bella Dormiente” composta dal giovanissimo maestro Andrea Rolando, vincitore in piena pandemia della VII edizione del Concorso Nazionale di Composizione di una Marcia per Banda “Massimo Boario”. Andrea è delle nostre parti e nonostante i suoi soli 23 anni, presenta un notevole curriculum al trombone ed eufonio ed una carriera di compositore e direttore assai promettente davanti a sé. Una marcia di struttura tradizionale, leggera ma non banale di cui ANBIMA ha fatto omaggio a tutte le bande associate, invitandole a farla conoscere a tutti.