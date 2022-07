Capacità di giudizio e buon senso sono i principali criteri con i quali

si organizza e si partecipa in gruppo a un viaggio a piedi di più

giorni (trekking); la consapevolezza della personale preparazione

fisica, del proprio tempo a disposizione e, nonostante la programmazione,

saper accettare l’incerto, le bizze del meteo e le incognite

dell’ambiente, e ancora… avere spirito di adattamento e affiatamento con

i compagni di cammino. Consapevoli di quanto sopra, la decisione presa fu

di percorrere in sette tappe i centotrenta chilometri del percorso

storico che collega le città di Bologna e Firenze attraverso l’Appennino

Tosco – Emiliano. Le tappe lontane dalla folla, caratterizzate da pendii

sia dolci che alquanto ripidi nonostante non raggiungano quote elevate,

l ( per dire, la più alta di tutto il percorso si trova in località Banditacce 1204 m.

s.l.m. ), ci hanno fatto scoprire suggestivi angoli di natura

incontaminata attraversando rigogliosi boschi di carpini e faggi, prati

in fiore e pittoreschi borghi. Un viaggio tra bellezze naturalistiche,

paesaggistiche, archeologiche. La via è l’antico percorso che nel

passato percorrevano gli Etruschi per il loro commercio

transappenninico. Nel 187 a.C. per volere del console Caio Flaminio dopo

aver sconfitto i Liguri stazionari sull’Appennino, fece costruire

sull’antica traccia una strada di collegamento tra l’Emilia e la

Toscana, la “Flaminia Militare”. In seguito fu dimenticata ed il tempo

ne nascose ogni traccia. Due abitanti di Castel

dell’Alpi, lo scalpellino Franco Santi e l’avvocato Cesare Agostini – a

seguito del ritrovamento del Santi di una moneta romana in zona Monte

Bastione nei pressi di una cava dalla quale i romani prelevarono la

pietra arenaria per la costruzione -, si persuasero che

nei paraggi si potesse trovare l’antica via. Iniziarono la ricerca e gli

scavi, e nel 1979, a dispetto degli increduli e degli opponenti, portarono

alla luce i primi metri di basolato. Il percorso escursionistico nato

negli ultimi anni ’80 prende il nome di Via degli Dei per il suo

procedere su monti e attraversare località dal nome di antiche divinità

pagane come Monte Adone, località Monzuno (da Monte di Giove), Monte

Venere, Monte Luario (da Lua, dea romana dell’espiazione). Iniziamo il

nostro viaggio da Bologna ( chiamata la “Dotta” per la sua antica

università, la “Grassa” per la sua gastronomia e la “Rossa” per il

colore dei suoi tetti. Nota per il suo centro storico medievale tra i

più estesi e meglio conservati d’Europa ) proprio dalla stazione

centrale (54m s.l.m.) raggiungendo Piazza Maggiore poi, percorrendo una

piccola parte dei trentotto chilometri dei portici esistenti nel solo

centro storico bolognese, si raggiunge in Via Saragozza l’Arco del

Meloncello da dove inizia il porticato di due chilometri che ripido

sale al Colle della Guardia, uno sperone in parte boschivo dove a quota

280m sorge il Santuario della Madonna di San Luca. È un primo assaggio

dei ripidi pendii che si affronteranno nei giorni a venire. Seguendo i

numerosi segnavia si conclude, a venticinque chilometri dalla partenza,

la prima tappa in località Badolo (425m s.l.m.), piccola frazione del

comune di Sasso Marconi (BO). La successiva tappa ci ha portato a Monzuno (BO)

posta a 621m s.l.m. sulla modesta dorsale collinare, solcata da

formazioni calanchive, che separa le valli dei torrenti Setta e Savena.

La terza tappa si è poi conclusa in località Madonna dei Fornelli (BO)

frazione di San Benedetto di Sambro situata a quota 798m. Località

turistica famosa per la sua storia e per il suo magnifico paesaggio. Con

la quarta tappa siamo giunti al Passo della Futa (903m s.l.m.) nel comune

di Firenzuola (FI) centro della Romagna Toscana situato sul versante

Adriatico dell’Appennino. Durante la seconda guerra mondiale sul Passo

fu edificata dall’esercito tedesco la cosìddetta Linea Gotica costituita

da numerose fortificazioni. Abbandonate al finire della guerra, in loco

rimane il cimitero militare germanico che riunisce la salme di oltre

trentamila soldati tedeschi caduti nel territorio tosco – emiliano.

Decisamente in Toscana la nostra quinta tappa raggiunge, nella valle del

Mugello a nord di Firenze, il comune di Scarperia e San Piero a Sieve

(FI) istituito nel 2014 dalla fusione dei due comuni. Ad accoglierci al

termine della sesta tappa ecco la località di Olmo (500m s.l.m.) situata

lungo la Via Faentina nel comune di Fiesole. Via suggestiva per

assaporare le bellezze archeologiche dell’antico comune. La settima

tappa è coincisa col cammino conclusivo del viaggio: dalla città di Bologna alla

città di Firenze, soprannominata da Dante “la Città Nobile”, una delle città più belle del mondo.

Francesco Reymond