Settembre è il mese di transizione dall’estate all’autunno, un’estate che quest’anno non vuol finire e ci regala giornate ancora molto belle, anche se purtroppo si sono cominciate ad accorciare.

In Pro Loco è ormai da quasi un mese che lavoriamo a ritmo intenso per regalare ai nostri concittadini, soci ed amici un Settembre Casellese ricco di eventi.

Nelle scorse settimane sono uscite le locandine con i vari appuntamenti che cerco di sintetizzare in questo articolo che è stato scritto a fine agosto e quindi quando lo leggerete sul giornale stampato in parte riguarderà eventi già successi.

Sabato 3 settembre si inizia con un concerto al Palatenda. Protagonisti saranno, insieme all’Assoluto Naturale di Lino Pastore, il CLG Ensemble. Grazie a questa collaborazione assisteremo al racconto della fiaba ecologista dal titolo “L’uomo di Zero” ideata proprio da Lino Pastore nel 1972 e presentata a Caselle al raduno pop del 1973. Una favola che se nel 1972 poteva sembrare catastrofica è, purtroppo, oggi molto meno surreale.

Il successivo appuntamento è il sabato successivo, 10 settembre: partendo alle 20,30 dalla nostra sede Pro Loco in Via Madre Teresa di Calcutta, percorreremo nella luce che man mano andrà scemando circa quattro chilometri (fra andata e ritorno) accompagnati dalla musica occitana dei Quba Libre; tappa intermedia sarà alla fontanella di Borgata Francia dove tra musica e balli la Pro Loco offrirà un goloso assaggio dei prodotti della Baita. Vi invito a partecipare a questa originale iniziativa, muniti di scarpe comode e qualche torcia.

Ci rivedremo ancora mercoledì 14 settembre alle 21 al Palatenda alle 21 per assistere, in collaborazione con il Circolo Fotografico di Caselle e il Circolo Artisti di Torino alla presentazione del libro di Doriana De Vecchi “Niente di personale”: non sarà una semplice presentazione, ma un vero spettacolo di poesia, magia e vita.

Venerdì 16 settembre al Palatenda prenderà vita il nostro stand gastronomico accompagnato da 5 serate musicali di vario genere. Vi invito a venire a trovarci, assicurandovi che ritornerete, ne sono sicura, ogni sera. Abbiamo creato un menù fatto di cose buone, di materie prime di prima qualità. Avrete una grande scelta tra antipasti, primi e dolci che, non dimenticherete.

Abbiamo proprio voluto cambiare tutto, per dare un’impronta nuova.

La prima serata sarà accompagnata dalla band di Paolo Voghera, un quartetto jazz che ci allieterà mentre potremo degustare i piatti o anche solo un aperitivo ai nostri tavoli e tavolini.

Sabato 17 settembre sarà la volta degli Gi.Amp con musica Pop e Rock ma, sabato 17 settembre i nostri appuntamenti triplicheranno:

Infatti dalle 11 in piazza Boschiassi “l’salot del saba d’matin” con il Vermouth, aperitivo piemontese per eccellenza, musica e cultura. Vi invito a degustare con noi un amichevole aperitivo leggendo i nostri articoli e ascoltando della buona musica.

Dalle 15, dal Palatenda, partirà la passeggiata con i nostri amici animali che terminerà con foto di rito e omaggi a tutti i partecipanti.

Domenica 18 settembre dopo la Santa Messa al Palatenda delle ore 10,30 ci troveremo alla sede del Gruppo Alpini di Caselle alle 13 per il pranzo. Festeggeremo il compleanno del Gruppo Alpini di Caselle giunto al 99° anno di età e insieme a loro daremo vita all’ormai tradizionale “Pranzo dei Casellesi e delle Associazioni”. Ringrazio il gruppo Alpini per l’amicizia che ci dimostrano nel voler festeggiare con noi questo grande e importante compleanno permettendo a tutti di partecipare a questo doppio importante evento.

Dalle 19,30 ritorneremo al Palatenda per la terza serata dello Stand e sarà una grande serata. Con la Stella Polare, e ringrazio il presidente Antonio Lo Muscio, assisteremo ad una rassegna canora dedicata alle persone “speciali” con la partecipazione della band Charlatown e come Special Guest Simone Fumo.

Non ce la dimenticheremo questa serata, ne sono certa, sia io che Antonio !

Lunedì 19 settembre, giorno della Festa Patronale, saremo in piazza Boschiassi dalle 15 alle 19 con il Minigolf di Animando. 12 grandi buche in legno e acciaio faranno divertire grandi e piccini e la Pro Loco offrirà a tutti la merenda.

Dalle ore 19,30 avremo al Palatenda il nostro stand gastronomico, ogni sera con una nuova sorpresa, e l’orchestra “Ornella’s Group” che allieterà la bella serata.

Termineremo martedì 20 settembre con l’ultima serata al Palatenda dove, oltre allo stand che alle 23 offrirà una sorpresa gastronomica, ascolteremo i Five Hundred in concerto, una band tutta casellese.

Ringrazio, oltre ai miei consiglieri che non si sono e, non si risparmieranno con i lavori, anche l’Amministrazione Comunale a partire dal Sindaco, la Giunta e tutti i Consiglieri per la grande disponibilità e collaborazione data.

Questo è il nostro prossimo programma che speriamo sia di Vostro gradimento, che interessi un po’ ogni fascia di età e ogni aspettativa e che trovate riassunto nelle locandine apposte in paese.

Vi anticipo solo, per il mese di ottobre, un grande evento, sarà con noi a presentare la sua ultima fatica letteraria lo scrittore Beppe Culicchia ma, nel prossimo numero di Cose Nostre, tutti i ragguagli e la data precisa.

Vi ricordo sempre la Tessera Pro Loco che vi invito a utilizzare per le tante convenzioni che abbiamo con i negozianti casellesi e non solo, che ci permette di inviarVi tutte le novità dei nostri eventi futuri e soprattutto Vi invito a passare in Pro Loco per farci conoscere le Vostre idee e i Vostri suggerimenti, non è un modo di dire, ci servono veramente.

A tutti un Buon Settembre Casellese e un abbraccio.