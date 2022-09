Indetta dal Lions Club Caselle Torinese Airport, è stata organizzata la “Giornata dell’Udito”.

Programmata per Martedì 27 settembre prossimo dalle ore 9 alle 13, previa prenotazione, si svolgeranno le audiometrie, un esame di semplice esecuzione e non invasivo che serve per lo studio delle malattie dell’orecchio e per diagnosticare casi di sospetta ipoacusia, ovvero l’abbassamento dell’udito.

“Il servizio è destinato principalmente alle persone e alle famiglie duramente colpite a livello economico dall’emergenza Covid”, ci precisa il dottor Stefano Dinatale, che mette gratuitamente a disposizione il suo studio medico di via Roma, 27 a Caselle, dove si effettueranno visite ed esami.

Sia la visita che l’esame audiometrico si svolgeranno con la collaborazione del dottor Danilo Strippoli, specialista in tecniche audioprotesiche.

Prenotazione obbligatoria al numero: 349.7159532.