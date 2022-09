Quali sono stati i risultati a San Maurizio Canavese delle elezioni politiche del 25 settembre? Ci sono stati stati scostamenti significativi rispetto al voto nazionale, che ha visto la vittoria inequivocabile della coalizione di Centro-Destra?

La risposta alla seconda domanda è sostanzialmente no: il voto dei sanmauriziesi rispecchia, specie nella graduatoria, le scelte complessive emerse a livello nazionale.

Lo si vede bene dai risultati, pubblicati nella notte scorsa dal sito di Repubblica e disponibili per singolo comune, e che qui di seguito riassumiamo con riferimento a San Maurizio.

Cominciamo dall’affluenza, scesa al 68,7%, mentre il precedente dato era del 78,4%.

Il candidato più votato dai sanmauriziesi per la Camera è il candidato del Centrodestra Alessandro Giglio Vigna, con 2421 voti pari al 45,9%, (28,2% per Fratelli d’Italia, 10,1% per la Lega, 7,3% per Forza Italia, 0,5% Noi Moderati). Alessandro Giglio Vigna è risultato eletto nel collegio uninominale Piemonte 1 U04 Chieri, che include anche San Maurizio.

Seconda classificata Antonella Giordano per il Centrosinistra, con 1393 voti pari al 26,4% (18 % per il PD, 4,3% per Più Europa, 3,6% per Alleanza Verdi e Sinistra, 0,6% per Impegno Civico Di Maio)

In terza posizione i 5 Stelle col candidato Antonino Iaria (642 voti pari al 12,2%).

Vengono poi Azione-Italia Viva-Calenda con il candidato Osvaldo Napoli (407 voti pari al 7,7%).

Quindi Italexit con Aldo Querio Gianetto (179 voti pari al 3,4%).

Tutti sotto la soglia del 3% i risultati delle altre formazioni minori.

Passando alla votazione per il Senato, i risultati in termini di voti e percentuali ricalcano fedelmente quelli della Camera. La candidata più votata è stata Paola Ambrogio per il Centrodestra ( 2424 voti pari al 45,7%). Paola Ambrogio è risultata eletta nel Collegio Piemonte U02 Moncalieri, che include anche San Maurizio.