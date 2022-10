Nonostante l’incertezza del meteo e il grigiore del cielo (che non invoglia a uscire di casa), ci siamo ritrovati in circa 100 al Palatenda per la camminata di questa mattina.

Complice il tam-tam social e l’iniziativa benefica simbolica a favore dell’AIRC, la partecipazione è stata davvero numerosa e, come sempre, perfettamente gestita nell’organizzazione! I volontari della Protezione Civile Caselle Torinese hanno infatti vigilato sulla nostra sicurezza e sul mantenimento dell’ordine nei tratti di cammino su strada.

Il tragitto, di circa 5km, ha visto il serpentone infilarsi a Stura, passando prima da via Vernone e poi in via delle Cartiere. Da Stura, poi, abbiamo ripreso strada Caldano e chiuso il giro, passando dal tratto che dalla vecchia stazione porta al prato Fiera su via Circonvallazione.

Personalmente ringrazio chi ha partecipato e chi ha organizzato questo format di camminate domenicali, a partire dall’Amministrazione comunale! 🙏

https://m.facebook.com/groups/caselle.torinese/permalink/5553965574658567/