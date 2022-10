“Lunedì 3 ottobre ha preso servizio in Città metropolitana il nuovo dirigente della struttura Servizi alle Imprese, partecipazioni e attività produttive, con incarico anche di staff alla Segreteria generale: è Mario De Leo, trasferito dal Comune di Caselle torinese”. Così recita il Comunicato Stampa emesso lo stesso giorno dall’ente Città Metropolitana di Torino.

Qualche giorno prima, giovedì 29 settembre, in Consiglio Comunale era stato lo stesso sindaco Marsaglia a dare la notizia del trasferimento: quello in corso sarebbe stato l’ultimo dei tanti Consigli seguiti nel corso di 24 anni dal dottor De Leo, nelle sue vesti prima di dipendente, ultimamente poi di dirigente. Comunicazione del Sindaco a cui è seguito un applauso di saluto da parte del parlamentino casellese.

Il dott. De Leo, assunto nel Comune di Caselle nel 1998, come Capo-Gabinetto del Sindaco, era diventato nel corso degli anni Capo Settore Affari Generali e Staff. Dal primo giugno 2021 aveva lasciato tale posizione per assumere quella di Dirigente Amministrativo, avendo vinto il concorso espletato dal Comune per ricoprire tale posizione, di nuova istituzione.

Ora il passaggio alla Città Metropolitana. Abbiamo contattato il dottor De Leo per conoscere le motivazioni di questo spostamento, e se c’è qualche legame col recente cambio di amministrazione. Mario De Leo: “Premetto che sono affezionatissimo al Comune di Caselle, ove ho lavorato per 24 anni. La motivazione del cambiamento è legata alla possibilità di avere una crescita professionale per me molto importante. In Città Metropolitana si è liberata questa posizione, in quanto il Dirigente della struttura si è spostato in Regione, e l’ente ha bandito a maggio un concorso per la sostituzione. Io ho partecipato e sono risultato vincitore. Il cambio di amministrazione non c’entra nulla, tant’è che la domanda del concorso l’ho fatta ancora sotto la gestione Baracco. Inoltre, con Beppe ci conosciamo e siamo amici da oltre trent’anni”.

Cosa succederà ora in Comune per far fronte all’uscita del suo Dirigente Amministrativo. Ci sarà la sua sostituzione? Non è detto. Non è un caso che, qualche settimana fa, l’Amministrazione Marsaglia abbia dato incarico a un consulente esterno, il dott. Stefano Maggio (Dirigente del Comune di Settimo Torinese, nonché Direttore dell’Unione dei Comuni NET), per studiare una possibile riorganizzazione della macchina comunale casellese.

L’organigramma messo a punto negli anni scorsi da Baracco e Gremo potrebbe quindi essere presto oggetto di una profonda rivisitazione.