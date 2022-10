Una simpatica iniziativa per ricordare la giovane dottoressa Selene Manfrè, mappanese, deceduta lo scorso anno per un male incurabile.

La vuole ricordare un gruppo di amici che non dimentica l’energia, la positività, la voglia di essere medico e curare tutti che era propria di Selene. Queste sono persone che lasciano il segno per sempre, nonostante il loro troppo breve percorso.

Appuntamento per domenica 23 ottobre prossimo, con partenza da piazza don Amerano di Mappano, un itinerario di 70 chilometri passando per San Benigno, dove aveva lo studio Selene, e arrivando fino a Tonengo di Mazzè dove la dottoressa era nata e cresciuta.

Una manifestazione non agonistica, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Un bel modo per ricordare questo straordinario medico, per conoscere una parte del Canavese e per iniziare a praticare un’ attività molto utile al corpo e all’anima.