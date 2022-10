L’idea di un torneo di calcio era nata da un po’ di tempo e frullava nella testa degli amministratori comunali di San Maurizio e dell’allenatore della REMS, nonché lui stesso già calciatore, allenatore, indi Direttore Generale e Direttore Sportivo della APD San Maurizio: Carlo Lanfranco. Un vero “Mister” come lo chiamano i suoi ragazzi.

E proprio venerdì 30 settembre alle ore 16, tutti in divisa sportiva: azzurra per gli Amministratori, rossa per il personale della R.E.M.S.(Residenza Esecutiva Misure di Sicurezza) e bianca per gli ospiti. La REMS è parte del ben più noto complesso del Fatebenefratelli, ed è una eccellenza del territorio in tema di cura e assistenza verso persone in difficoltà.

Alle 16 il calcio d’inizio, “REMS bianchi” contro i “rossi”; all’interno di questi ultimi anche il Direttore Sanitario dott. Jaretti Sodano Alessandro. Un tempo di 20 minuti con delle belle parate, un bel gioco, e quando ti rendi conto che il gioco è veloce e snello allora chiedi al “mister” quale è il segreto: “il segreto è quello di allenarsi”, la risposta. Allenarsi, cosa che loro fanno almeno tutti i sabati su quel bel campetto all’interno della loro casa di accoglienza.

Questa partita finisce, dopo i calci di rigore, 4 a 5 vittoria per i “REMS Rossi”.

Arriva poi la squadra degli Amministratori in azzurro capitanata, e non poteva che essere così, dal Sindaco di San Maurizio, Michelangelo Picat Re, con il suo vice Ezio Nepote, insieme all’Assessore Andrea Persichella e al consigliere Antonio Mundì, nonché completata da due dipendenti del Comune: Samuele Musca e Fausto Gisolo.

Ed inizia la seconda partita: Operatori Presidio contro Amministrazione Comunale: 4 a 5 dopo i calci di rigore. Vittoria per Amministrazione Comunale.

Nella sfida per il terzo e quarto posto vincono: “REMS Bianchi” – contro “Operatori Presidio”- 4 a 2 dopo i calci di rigore che alimentano molto la tifoseria.

Tifo che continua nella finale: Amministrazione Comunale contro “REMS Rossi Operatori” che termina 4 a 3 con rigore decisivo segnato dal Sindaco.

Vittoria del torneo per “Amministrazione Comunale” prima classificata, seconda “REMS Rossi Operatori”, terza “REMS Bianchi Ospiti”, quarta classificata “Operatori Presidio”.

Un bel pomeriggio, di tifoseria e allegria, al fresco autunnale, fortunatamente salvi dalla fastidiosa pioggia che incombeva dal primo pomeriggio.

Un rinfresco d’eccezione a conclusione di tutto, con un servizio di eccellenza curato e servito dagli stessi ospiti all’interno degli accoglienti locali del REMS facenti parte del “Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine della Consolata di San Maurizio Canavese”.