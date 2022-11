Da giovedì 1° dicembre fino al 23 dello stesso mese è attiva l’ordinanza comunale 167 del 28 novembre per consentire alla società Terna Rete Italia l’esecuzione di scavi-indagine, in via alle Fabbriche, nel tratto compreso tra strada Francia e il civico 187, e in strada Francia, nel tratto compreso tra via Fabbriche e il civico 30. L’ordinanza prevede sensi unici alternati, segnalati sul posto, in corrispondenza delle aree di cantiere.

L’esecuzione di questi scavi-indagine è propedeutica alle attività di collegamento della nuova Cabina Primaria “Caselle” attraverso la posa di due terne di cavi AT derivati dall’esistente elettrodotto aereo T571 “Ciriè-Venaria” .

Gli scavi-indagine servono ad accertare l’esatta posizione di eventuali altri sottoservizi interferenti, nonché l’eventuale presenza di reperti di interesse archeologico. Essi verranno eseguiti in parte su sede stradale, in parte nel terreno agricolo adiacente, a seconda del previsto posizionamento dei cavi AT.

Il cantiere per la posa dei cavi AT sarà poi aperto nel corso del primo trimestre del nuovo anno.