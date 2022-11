Tra spettacoli e ricorrenze

Novembre è giunto, tradizionalmente associato a tutti i Santi ed alla commemorazione dei defunti. Ci siamo lasciati alle spalle un ottobre comunque impegnato dal punto di vista della nostra Associazione che ha messo in programma la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Culicchia “Berlino è casa”. Scrittore e saggista di un certo peso letterario nazionale, venerdì 21 ottobre è stato intervistato dal nostro Direttore Elis Calegari e una bella platea di persone ha affollato il nostro salone; il rinfresco finale ha concluso una bella serata di cultura. Unico piccolo personale rammarico la scarsa partecipazione del mondo scolastico casellese a un evento che avrebbe dovuto incuriosire tanti giovani studenti. Lunedì 31 ottobre al Palatenda del Prato Fiera abbiamo partecipato alla festa di Halloween sapientemente curata dall’Informagiovani, che ringrazio per l’amicizia e la collaborazione. La partecipazione dei Casellesi è stata straordinaria, bambini, ragazzi ma, anche adulti, sono scesi in maschera per festeggiare accompagnati dalla bella musica e dalla nostra cioccolata calda con i biscotti offerti dalla Pasticceria La Baita di Caselle. Adesso ci aspettano novembre e dicembre, due mesi che ci traghetteranno verso questo incerto 2023.

La Pro Loco nel mese di novembre ha aderito, tramite il Comune di Caselle Torinese, al Progetto istituito dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia riguardante iniziative di promozione e di potenziamento di attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori. I laboratori psico-educativi e teatrali sono iniziati il 2 di novembre con una più che buona partecipazione di allievi delle scuole di Caselle. La Pro Loco in collaborazione con i Servizi Giovani e l’Amministrazione Comunale ha inoltre aderito alla manifestazione “Natale 2022: Caselle si colora di gentilezza” È un vero e proprio concorso a premi destinato ai singoli cittadini, alle associazioni, agli esercenti commerciali del paese dove, presentando un’opera natalizia di colore “lilla” (il colore della gentilezza) si possono vincere premi del valore di mille euro per ogni categoria. Parteciperanno anche le classi dell’Istituto Comprensivo che riceveranno ciascuna 50 euro in buoni spesa, costruendo addobbi per gli alberi di natale che saranno presenti in Piazza Boschiassi. Invito tutti a partecipare; la scadenza è il 30 novembre 2022; ci sono premi in palio del valore totale di 6500 euro. Leggete tutte le informazioni sul sito del Comune di Caselle Torinese oppure chiedete in Pro Loco il lunedì ed il venerdì dalle 21 alle 23.

Sabato 5 novembre è andato in scena in Sala Cervi lo spettacolo che ci hanno regalato Elis Calegari e Patrizia Bertolo “Un po’d sossì e un po‘d lolà” È stato un omaggio che il Direttore ha voluto farci in occasione dei festeggiamenti del 50° di Cose Nostre, una serata di musica e parole che ci hanno riportato per una sera alle cose belle e piacevoli della vita. Grazie Elis e Patrizia per questa occasione di serenità, cultura e divertimento. Giovedì 24 novembre in sede si riunirà, come da tradizione, la giuria del “Casellese dell’Anno”. Anche quest’anno andremo ad eleggere colui o colei che si sia distinto in uno o più campi (cultura, sport, arte, musica, lavoro, volontariato ecc.) o che ha portato in alto, in Italia o nel mondo, il nome di Caselle Torinese. La giornata di consegna del Premio che coinciderà anche con la giornata della Festa annuale della Pro Loco, è domenica 18 dicembre.

Venerdì 2 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria a Caselle si terrà il concerto della Corale di Borgaro. L’iniziativa è in collaborazione con le Associazioni La Forgia, Pro Loco e Unitre.

Domenica 4 dicembre parteciperemo alla tradizionale “Fiera di Sant’Andrea”, in Piazza Boschiassi. Saremo presenti con il nostro stand culturale e, inoltre, distribuiremo “Polenta e spezzatino” in collaborazione con la Parrocchia di Caselle Torinese. Ringrazio sin da ora Don Claudio per la disponibilità dei locali dell’Oratorio e, come ringraziamento, parte del ricavato sarà devoluto alla stessa Parrocchia.

Mercoledì 7 dicembre in sede abbiamo organizzato una cena per ringraziare tutto coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Festa Patronale Casellese e, nello specifico, coloro che hanno lavorato allo stand “ La Piola ‘dla Pro Loco”. Invito tutti i volontari che si sono adoperati alla riuscita del nostro stand a partecipare ad un momento di allegria, amicizia, ringraziamento con la speranza di rivedere tutti l’anno prossimo alla nostra bella manifestazione.

Domenica 11 dicembre, in sala Fratelli Cervi, avremo un’anticipazione del Natale. Sarà presente il Coro “New Alveo Choir” di Ceretta di San Maurizio Canavese. Costituito nel 1995 è un coro misto polifonico composto da 35 componenti. Ci faranno sentire il loro repertorio, canti afroamericani ma, non solo, avremo brani Pop, Blues, Country, Rock con particolari arrangiamenti a 4 e più voci; insomma non potete mancare a questa new entry delle nostre manifestazioni.

Vi do ancora una anticipazione per sabato 17 dicembre quando, in Sala Cervi, si terrà il grande spettacolo conclusivo del 50° di Cose Nostre, con uno spettacolo che andrà in replica anche domenica 18 dicembre alle ore 17. Ringrazio sin da ora Elis Calegari per questa bellissima e fantasiosa idea e, da cosa ho percepito, sarà uno spettacolo unico nel suo genere ed imperdibile.

Vi ricordo nuovamente la Festa Annuale Pro Loco. Sabato 17 dicembre alle 18 nella Chiesa di Santa Maria si terrà la messa per i nostri soci defunti. Domenica 18 dicembre alle 11 ci sarà, come già anticipato, la premiazione del Casellese dell’Anno 2022 in sala Fratelli Cervi ed il nostro Pranzo Sociale in sede alle 13, al quale inviteremo tutti i nostri Soci ma, non solo, sono graditissimi i simpatizzanti e gli amici. Nel prossimo numero vi elencherò le iniziative della seconda metà di dicembre 2022, tra le quali la festa di Capodanno. Abbiamo lavorato tanto in questo anno e altrettanto metteremo in pista per il 2023, abbiamo bisogno di nuove idee, passate da noi per cosa vi farebbe piacere organizzare. I volontari lavorano per Caselle e fanno proseguire il percorso delle tradizioni e dell’aggregazione. Noi siamo un’associazione che è una grande famiglia, che collabora con tutte le Associazioni del territorio per uno scopo comune: rendere vivibile e bella Caselle! Grazie, a tutti buon novembre con la Pro Loco!